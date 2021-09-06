Историк о наркотрафике в Афганистане: «Надо будет, они увеличат производство, потому что важный источник бюджета»

Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Что для Востока и, как это называется, подбрюшья бывшего Советского Союза значит Афганистан? Это страна, которая никогда не была колонизирована. Индия принадлежала англичанам, Афганистан – нет.
Владимир Кошелев, историк-востоковед:
Да, действительно, никогда не принадлежал ни одной из держав. Хотя одно время находился в такой полуколониальной зависимости от Великобритании, после второй англо-афганской войны, будучи по существу ее протекторатом до 1919 года. Что касается так называемого подбрюшья, то Афганистан играет действительно важную стратегическую роль, являясь пересечением торговых и всяческих путей на стыке Индии, Пакистана, Китая и Ирана – основных игроков в этом регионе мира, в том числе Центральной или Средней Азии. Потом, Афганистан чрезвычайно тесными узами связан с бывшими среднеазиатскими республиками Советского Союза.
Кирилл Казаков:
Это же родина наркотрафика этого региона, плюс ко всему.
Владимир Кошелев:
Я бы не придавал особое значение. Когда надо было, при нахождении у власти «Талибана», производство опиумного мака сократилось где-то до 198, около 200 тонн, не более.
Кирилл Казаков:
В этой истории «Талибан» – это добро? Если касаемо наркотиков. То есть они тогда уменьшили, и мы можем думать, что Афганистан...
Алена Сырова, СТВ:
Они сейчас говорят о том, что планируют таким образом пресечь производство наркотиков.
Владимир Кошелев:
В зависимости от ситуации. Если надо будет, в их интересах, они могут сократить. Если надо будет, они увеличат производство, потому что это важный источник бюджета, один из основных.
Читайте также:
Николай Щекин: Афганистан теперь долго будет очагом возбуждения всего, что касается не только Ближнего Востока
Военный аналитик: «Байден вывел войска не коряво. Он вывел их нормально»
Доктор военных наук о талибах: «Это люди, которые не видели ничего, кроме войны»