Историк о наркотрафике в Афганистане: «Надо будет, они увеличат производство, потому что важный источник бюджета»

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Что для Востока и, как это называется, подбрюшья бывшего Советского Союза значит Афганистан? Это страна, которая никогда не была колонизирована. Индия принадлежала англичанам, Афганистан – нет.

Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу « По существу ».

Владимир Кошелев, историк-востоковед:

Да, действительно, никогда не принадлежал ни одной из держав. Хотя одно время находился в такой полуколониальной зависимости от Великобритании, после второй англо-афганской войны, будучи по существу ее протекторатом до 1919 года. Что касается так называемого подбрюшья, то Афганистан играет действительно важную стратегическую роль, являясь пересечением торговых и всяческих путей на стыке Индии, Пакистана, Китая и Ирана – основных игроков в этом регионе мира, в том числе Центральной или Средней Азии. Потом, Афганистан чрезвычайно тесными узами связан с бывшими среднеазиатскими республиками Советского Союза.

Кирилл Казаков:

Это же родина наркотрафика этого региона, плюс ко всему.

Владимир Кошелев:

Я бы не придавал особое значение. Когда надо было, при нахождении у власти «Талибана», производство опиумного мака сократилось где-то до 198, около 200 тонн, не более.

Кирилл Казаков:

В этой истории «Талибан» – это добро? Если касаемо наркотиков. То есть они тогда уменьшили, и мы можем думать, что Афганистан...