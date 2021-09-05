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Владимир Макей: предлагали консультации Евросоюзу по вопросам нелегальной миграции, но они отказываются

05 сентября 2021 17:25
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Новости Беларуси. Миграционный вопрос вот уже сколько времени отодвигает на второй план большинство других тем из мировой повестки, сообщили в программе «Неделя». Найти на него ответы Минск предлагал Европе не единожды. Однако всякий раз получал отказ.

Владимир Макей: предлагали консультации Евросоюзу по вопросам нелегальной миграции, но они отказываются-1

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Приходится очень сложно в связи с тем, что Европейский союз действительно проявляет свою так называемую мнимую солидарность, говорит одним голосом, выступая против Беларуси или любой иной страны. Но мы готовы к диалогу, еще раз повторюсь. Мы с апреля этого года предлагали провести соответствующие консультации с Европейской комиссией, Европейским союзом по вопросам нелегальной миграции, но они отказываются. Мы считаем, что только лишь в рамках спокойного взаимоуважительного диалога без выдвижения каких-то искусственных претензий, угроз и шантажа можно найти решение любому вопросу, в том числе и вопросу, связанному с нынешней обстановке на границе.

# Беженцы # Владимир Макей # Фотофакт

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