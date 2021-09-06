Николай Щёкин: Афганистан теперь долго будет очагом возбуждения всего, что касается не только Ближнего Востока

Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы так привыкли к тому, что Беларусь – вроде как спокойная страна, у нас нет рядом конфликтов. И конфликт в Украине для нас уже был потрясением и сенсацией. А тут вдруг резко Афганистан. Ну, где он?
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Давайте начнем с того, что действительно сейчас, в новейшей истории, нужно измерять так: доафганский период и послеафганский период. Произошел слом серьезный международных отношений, всей архитектуры международных отношений. Если кто-то думает, что Афганистан далек от нас – нет. Теперь все страны в мире стали очень близки к Афганистану. Потому что резонанс и волны, которые расходятся от Афганистана, затронут всех. И действительно американцы сыграли очень простую двухходовку. С одной стороны и вывели свою агентурную сеть за последние 5-6 месяцев, и оставили вроде бы. Другой вопрос, что Байден это сделал коряво, но Америка всегда играла вдолгую. Поэтому Афганистан теперь на долгое-долгое время, на десятилетия остается и будет уже очагом не разрушительным, но очагом возбуждения всего, что касается не только Ближнего Востока.