Николай Щёкин: Афганистан теперь долго будет очагом возбуждения всего, что касается не только Ближнего Востока

Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мы так привыкли к тому, что Беларусь – вроде как спокойная страна, у нас нет рядом конфликтов. И конфликт в Украине для нас уже был потрясением и сенсацией. А тут вдруг резко Афганистан. Ну, где он?