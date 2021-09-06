Доктор военных наук о талибах: «Это люди, которые не видели ничего, кроме войны»
Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Николай Щекин: Афганистан теперь долго будет очагом возбуждения всего, что касается не только Ближнего Востока. Подробнее здесь.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Например, если Афганистан становится, по сути, союзником Китая. Мы, являясь союзником Китая тоже, можем считать, что Афганистан, в том числе и «Талибан», который сейчас пришел к власти, станет союзником Беларуси? Нет? Почему?
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Есть понятие государственный интерес. И здесь не важно, друг твоего друга не всегда бывает твоим другом.
Кирилл Казаков:
То есть бытовой уровень здесь не работает?
Николай Бузин:
Да.
Алена Сырова, СТВ:
С другой стороны, мы же тоже, когда россияне признавали «Талибан» экстремистской организацией, сохраняли…
Военный аналитик: «Байден вывел войска не коряво. Он вывел их нормально». Подробнее здесь.
Николай Бузин:
А вот это разумный государственный подход, который позволяет сегодня нам взять паузу. Мы говорим долго и упорно, а кто такие талибы? Сегодня это не может оценить практически никто.
Кирилл Казаков:
В переводе – студенты.
Николай Бузин:
Да. Но, опять же, чего они хотят? Создать государство? Вопрос. Создать исламское государство радикальное – второе направление. А может быть, опять же, вариант, так скажем, конспирологический в какой-то мере. А может, люди повзрослели? С 20 лет сегодня к 60 годам.
Но в этом государстве три поколения воюют, не останавливаясь. Это люди, которые не видели ничего, кроме войны. Родились при войне и сейчас идет война. То есть там есть силы, которые можно использовать в своих интересах. Это может Китай, это могут быть Соединенные Штаты, это может быть Российская Федерация. Это может быть кто угодно, кто сумеет найти свои точки соприкосновения с «Талибаном» и с новым правительством. И вы правильно сказали: Пекин никуда не торопился, потому что до начала еще этих действий уже реперные точки в Афганистане им были моделированы. Уже были и с прошлым правительством вопросы решены, и, на мой взгляд, уже и с нынешним они в определенной мере решены по отдельным направлениям. И сегодня говорить про Афганистан надо как про клубок интересов различных геополитических игроков. Именно с этой точки зрения.