Доктор военных наук о талибах: «Это люди, которые не видели ничего, кроме войны»

Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу». Николай Щекин: Афганистан теперь долго будет очагом возбуждения всего, что касается не только Ближнего Востока. Подробнее здесь. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Например, если Афганистан становится, по сути, союзником Китая. Мы, являясь союзником Китая тоже, можем считать, что Афганистан, в том числе и «Талибан», который сейчас пришел к власти, станет союзником Беларуси? Нет? Почему?

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Есть понятие государственный интерес. И здесь не важно, друг твоего друга не всегда бывает твоим другом. Кирилл Казаков:

То есть бытовой уровень здесь не работает? Николай Бузин:

Да. Алена Сырова, СТВ:

С другой стороны, мы же тоже, когда россияне признавали «Талибан» экстремистской организацией, сохраняли… Военный аналитик: «Байден вывел войска не коряво. Он вывел их нормально». Подробнее здесь. Николай Бузин:

А вот это разумный государственный подход, который позволяет сегодня нам взять паузу. Мы говорим долго и упорно, а кто такие талибы? Сегодня это не может оценить практически никто.