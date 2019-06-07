Специализация белорусских НПЗ, развитие отрасли и слухи о приватизации. Александр Лукашенко ознакомился с работой «Нафтана»

Новости Беларуси. Положение дел в нефтехимической отрасли стало главной темой рабочей поездки главы государства в Новополоцк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последнее время эту сферу то и дело трясет: взять хотя бы недавнюю ситуацию с некачественной российской нефтью, которая практически вывела из строя наши нефтеперерабатывающие заводы. «Сегодня рано говорить о каких-то конкретных цифрах». Сергей Румас о ситуации с «грязной» нефтью из России Штормит и сам мировой рынок, от которого мы тоже зависим. Как подчеркнул 7 июня Александр Лукашенко, два белорусских НПЗ и компания «Белоруснефть» – это основа национальной экономики. И от того, как будут работать эти предприятия, зависит жизнь многих белорусов.

С момента последнего совещания, где говорили о необходимости модернизации НПЗ, прошло два года. Теперь время думать о том, как будем работать в новых условиях. Например, уже сегодня определились со специализацией наших НПЗ. В ближайшие месяцы предприятия представят стратегию развития. Все подробности в материале Ольги Коршун.

Ольга Коршун, СТВ:

От работы этой отрасли во многом зависит состояние бюджета и энергетическая независимость страны. Нефтепереработка в Беларуси – это хорошая доля в промышленности и экспорте, а в модернизацию предприятий вкладываются значительные суммы. Но пока отдача от нефтепереработки не бьет финансовые рекорды. Не удивительно, что отрасль на особом контроле у Президента.

«Нафтан» – один из крупнейших НПЗ в Европе. Больше чем за полвека здесь переработали уже 777 миллионов тонн нефти. Самый востребованный продукт – это дизельное топливо. Кстати, в 2018 «Нафтан» полностью перешел на выпуск солярки, которая соответствует экологическим нормам Евро-5 и идет на экспорт в страны ЕС. Вообще, за рубеж поставляют около 70 % продукции. Белорусским топливом заправляют даже реактивные двигатели современных самолетов.

От «Нафтана» во многом зависит наполняемость бюджета области. Но в последнее время рентабельность на НПЗ всего 1,2 % при необходимых 3 %. Снижается прибыль, растут долги по кредитам, а это отражается и на экономике области. Впрочем, «Нафтан» – не единственный источник дохода. Регион обладает неплохим промышленным потенциалом, нужно только выработать дорожную карту развития области. Александр Лукашенко: «Проблемы надо решать, видеть стратегию, за счет чего мы будем удерживать здесь людей» Что касается «Нафтана», в 2019 году на его работу значительно повлияла ситуация с некачественной российской нефтью. Больше, конечно, пострадал завод в Мозыре, но и предприятию в Новополоцке пришлось значительно снизить загрузку. Беларусь и Россия договорились об урегулировании ситуации с поставками нефти Сейчас ситуация стабилизировалась. Открытым остается лишь вопрос о размере компенсации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Да? Да. Нет? Нет. Там же дураков нет, их же не обманешь. Так как и они нас обойти не могут – у нас тоже мозги в голове. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать. Я вот из средств массовой информации получаю постоянно – сейчас контролирую эту тему – обзор: некоторые компании, Total и другие, до 800 миллионов долларов предъявляют России ущерб. Но мы больше всего пострадали! А нам говорят, что белорусы ничего там не потеряли. Как так? Поэтому надо следить и смотреть, почему они платят 800 миллионов ущерба, к примеру, а мы больше всех пострадали – мы на 20 миллионов пострадали.

Из-за сокращения объемов нефти работу этой установки приостановили. Хотя АТ-8 – одна из самых современных на предприятии. За два года на ней переработали более 11 миллионов тонн нефти. Уникальная технология позволяет получить продукцию высокого качества с минимальными затратами.

– Вы можете здесь по максимуму, по-хозяйски сколько переработать нефти с остатками 2 % отходов?

– Она рассчитана на 750 тонн в час. Это 6-6,5 миллионов тонн.

– То есть запас прочности есть. Гонка за технологиями и знаниями привела в Беларусь Хана Насира. 25 лет назад он приехал сюда, чтобы получить образование, но освоился в нашей стране целиком и полностью.

Александр Лукашенко:

Нам бы больше таких пакистанцев. Хан Насир Мухтар, оператор:

Это зависит от судьбы человека. На НПЗ модернизация еще идет, так что кадры понадобятся, тем более что самый емкий объект с точки зрения прибыли не закончен. Ввод установки замедленного коксования позволит повысить глубину переработки нефти до 90 %, а выход светлых нефтепродуктов составит около 65 %. Освоит НПЗ и новые виды продукции – нефтяной кокс и элементарную серу.

Юрий Паршонок, заместитель генерального директора – руководитель дирекции по инвестиционным проектам, строительству и ремонту ОАО «Нафтан»:

Определенные виды строительных работ выполнялись в республике впервые. Это устройство монолитной этажерки кокса – уникальные бетонные работы. Технологическая конструкция более 112 метров высотой, тоже уникальная для Беларуси. Модернизация продолжается и на Мозырском НПЗ. Кстати, глава государств пообещал в ближайшее время посетить это предприятие. Александр Лукашенко, посещая НПЗ «Нафтан»: «Нет экономики – нет государства» Наши НПЗ имеют высокий уровень технологической оснащенности. Индекс Нельсона – специальный показатель – у «Нафтана» составляет 9. Для сравнения: среднее мировое значение – 6,7. Да, есть хорошая база, но не умеем продавать. А маркетинг сегодня как топливо для экономики.

Александр Лукашенко:

Все хорошо производим, люди довольны качеством – это я слышал, в частности, и в России, и в Украине, куда мы поставляли наш товар, от самих водителей. У меня есть привычка поговорить с водителем, допустим, в Украине. Вот однажды еду – чувствую, что тот же Mercedes не так тянет, не так работает. Я у него спрашиваю. Он улыбнулся, говорит: «Александр Григорьевич, помогите. С Мозыря давно не получали нефтепродукты». Ну что вы думаете – просьбу водителя мне пришлось удовлетворять. Но это не во вред нам, конечно. Продукт качественный. Но, как всегда, хромают продажи. Надо научиться торговать своим продуктом. Надо драться, биться за свои рынки, удерживать их и эффективно продавать тот продукт, который мы производим. В частности, нефтепродукты.

Что и куда продавать? Сейчас эксперты рассматривают несколько вариантов развития белорусских НПЗ. Все будет зависеть от внешних условий на рынке и результатов модернизации.

Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан»:

Важный вопрос, понимая, что завершающий этап текущей модернизации подходит к завершению. Необходимо четко определиться в этом году по дальнейшей стратегии развития, в частности, нашего предприятия, ну и так же Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Большая вероятность того, что это будет нефтехимический вариант, но четко и внятно до конца года мы должны с этим определиться.

Александр Ляхов, генеральный директор государственного производственного объединения «Белоруснефть»:

В Беларуси добывается качественная нефть, которая используется для хороших технологических процессов на нефтеперерабатывающих заводах. Поэтому важно и с точки зрения обеспечения энергетической безопасности нашей страны продолжать добычу нефти. Тем более что растет глубина нефтепереработки на белорусских заводах, выход светлых нефтепродуктов. После совещания главу государства ждали сотрудники предприятия. Конечно, их как никого волнует судьба завода. Но не все в наших руках. На ситуацию в Беларуси во многом влияет мировая конъюнктура. Нефтяные рынки в последнее время не отличаются стабильностью. А работа наших НПЗ – это основа экономики.

Александр Лукашенко:

Обеспечение страны углеводородами, топливом – один из важнейших факторов нашей независимости. Вы видите, как себя ведут наши основные партнеры, старший брат на Востоке. Вот этот налоговый маневр и прочие поставили наши предприятия в очень серьезную ситуацию. И в этой ситуации, и в связи с тем, что огромная волатильность на внешних рынках (цены пляшут мировые – от 75 до 60 долларов цена упала, завтра может подскочить), основные игроки – Америка, Россия, саудовцы – вы знаете, как себя ведут. То ОПЕК+, то ОПЕК-. Все пытаются свое счастье найти то ли индивидуально, то ли объединившись. Видите эти торговые войны, которые ведутся между прежде всего крупнейшими экономиками Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов. Понимаете, в какой ситуации находится Россия, где мы покупаем основное свое сырье – под санкциями очень непросто. Вот во всей этой ситуации нам надо было бы определиться, как будем жить дальше.

Чтобы устоять и задержаться на рынке, в Беларуси и проводят модернизацию. В 2019 году она завершится на «Нафтане», а в следующем на финиш выйдут и в Мозыре. После технического перевооружения определятся со специализацией предприятий. Хотя уже и сейчас понятно, кто и чем займется в ближайшем будущем. Александр Лукашенко:

Мозырский завод – мы определили, что это топливное направление. В перспективе у них топливо, будем работать над глубиной, будем получать светлые нефтепродукты. Но главное – это рынок. Получить сегодня светлых нефтепродуктов можно сколько угодно. Вопрос в том, где будем продавать их. Во-вторых, вы же понимаете, что покупая в России нефть, мы конкурируем с Россией на рынках. А у нас рынки общие. Все не так просто, у них маневра больше: они могут и своим предприятиям нефтеперерабатывающим подешевле нефть закачать и получить какую-то большую прибыть, и цену там сбросить. То, чего мы не можем. Поэтому в этих условиях нам надо думать о модернизации дальнейшей. Поэтому Мозырь будет и дальше ориентирован в обозримом будущем на топливную составляющую. А здесь мы будем производить и топливо, и для наших предприятий, которые из нефти производят товар.

К «Нафтану» в 2008-м присоединилось предприятие «Полимир», которое как раз и специализируется на нефтехимии. Так что дальнейшая модернизация пойдет уже по этому пути. Кстати, белорусы производят продукт на уровне. По качеству и экологический чистоте моторного топлива наша страна лидирует в СНГ. Не хватает, что называется, коммерческой хватки. Президент Беларуси, посещая «Нафтан»: Мы умеем производить качественный продукт, но продавать не умеем Обсуждали и другие вопросы. К примеру, мотивацию сотрудников. Держать людей на рабочем месте должна не только зарплата, а еще и хороший социальный пакет.

Александр Лукашенко:

Главное для нас – это люди. И вот сейчас мы говорим о модернизации: оборудование лежит, деньги есть, проект известен. Почему не вовремя это делаем? К концу года должны были закончить. Людей не хватает. Поэтому надо всячески работать на то, чтобы удерживать здесь людей. Это не только зарплата сегодня и не столько зарплата. Потому что многие из вас понимают, что здоровье – это же бесплатно. За него же платить не надо. Заболел – пошел, бесплатно вылечат. На Западе не так, там это в копеечку обходится, дорого стоит. Поэтому каждый дрожит за то, чтобы поддержать здоровье и не попасть в больницу. Потому что разденешься, платить придется за это. А у нас нет.

Поэтому я говорю, что, может быть, на копейку зарплата будет меньше, но дай человеку возможность и подтолкни, заставь зайти в поликлинику, вовремя обследоваться. Чтобы детишки в пионерском лагере побыли. Чтобы люди в санатории побыли, кто там должен быть, подлечились. Пускай они эти процедуры над собой проводят. Кстати, слухи о том, что предприятие собираются продавать, не обоснованы. Да и принять такое решение могут только сами работники завода, так что волноваться не стоит. Впрочем, это касается всех основных предприятий страны.

Александр Лукашенко:

Стратегические предприятия – да у нас не только стратегические, но и другие – продавать не собираемся. Это не моя функция, не я их создавал. И даже не вы. А мы сейчас сбагрим, как мне в начале моего президентства за 15 миллионов долларов Мозырь продали, контрольный пакет акций. Я сказал: «За сутки верните тому, кто эти 15 миллионов нам перечислил». Не продавали эти заводы и продавать не будем. Ну, может нам какие-то космические условия предложат, тогда мы рассмотрим вместе с вами. А приватизация, в общем-то, начинаться будет с трудового коллектива. Такие законы в Беларуси. Сначала вы, потом местная власть в Новополоцке, потом областная власть, потом министерство, потом правительство. Потом к Президенту приходите, доказывайте, что это лучше. То есть это дело трудового коллектива, местных органов власти, а потом мы уже там будем рассматривать.