Как Президент летал в Белград в 1999 году: «Помню глаза Александра Лукашенко, когда его снимали во время вот этой поездки»

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

1999 год. Бомбардировки Югославии. Белград. Как вы помните, как все мы помним – мне лично перед глазами стоит этот образ, этот сюжет, который снимало белорусское телевидение – полёт нашего Президента в Белград. Полёт, который сопровождался угрозами, высылкой истребителей. Полёт, который свидетельствовал о личной смелости главы государства и о том, что есть вещи, которые для Беларуси важны и на символическом уровне, и не только как какой-то имиджевый жест.

Полёт, который помнят все сербы. Полёт, который остановил бомбардировки Белграда. Я помню глаза Александра Лукашенко, когда его снимали во время вот этой поездки.

По сути, для меня вот это событие 1999 года – знаковое, символьное. Событие, с которого, как мне кажется, мы можем говорить о начале отсчёта самостоятельных, субъектных миротворческих инициатив Беларуси. Тогда белорусский Президент, когда у него брали интервью журналисты, заявил, что в Сербию он прибыл для того, чтобы приблизить состояние мира в этой стране.

Как Александр Лукашенко летал в Югославию во время бомбардировок: «Это был эмоциональный, конечно, поступок. Но одновременно и рациональный»

Полёт Александра Лукашенко в Югославию во время бомбардировок: «Беларусь продемонстрировала готовность на нестандартные шаги в трудной ситуации»