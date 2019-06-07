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Как Александр Лукашенко летал в Югославию во время бомбардировок: «Это был эмоциональный, конечно, поступок. Но одновременно и рациональный»

07 июня 2019 15:36
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Полёт Александра Лукашенко в Югославию в 1999 году обсуждали в программе «В обстановке мира».

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Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Как на ваш взгляд, уважаемые эксперты, вот это событие, эта первая, пусть маленькая, пусть небольшая внешнеполитическая победа белорусского Президента и начало закладки фундамента позиции Беларуси как миротворца, может быть определена, как начало наших миротворческих инициатив?

Как Александр Лукашенко летал в Югославию во время бомбардировок: «Это был эмоциональный, конечно, поступок. Но одновременно и рациональный»-1

Сергей Рахманов, член Совета Республики, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:
Наверное, об этом можно говорить, но я бы не сказал, что это маленькая победа. Это был очень серьёзный шаг, который до сих пор воспринимается очень позитивно прогрессивно мыслящими людьми. И не только в Европе, но и в мире. Мы сейчас продолжаем общаться с нашими коллегами, в том числе и из Сербии, знаем их оценки.

На самом деле, это был шаг, который был направлен против той гегемонии, которая в мире установилась и которая не является позитивной для развития мирового сообщества. И сейчас всё больше голосов, которые возражают против такой гегемонии.

И вот этот не просто жест, а мужественный поступок нашего Президента, он как раз был одним из самых первых шагов для того, чтобы нейтрализовать вот эти гегемонистские устремления.

Как Александр Лукашенко летал в Югославию во время бомбардировок: «Это был эмоциональный, конечно, поступок. Но одновременно и рациональный»-4

Виктор Шадурский, доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений, декан факультета международных отношений БГУ:
Когда мы говорим об этом случае, а думаем – что может сделать небольшая страна, к каким относится Беларусь, среднее государство, её руководство в таких сложных геополитических условиях, условиях конфликта, условиях противостояния. И, действительно, здесь вот это такой эмоциональный поступок, но вот он, действительно, как бы отражает, и отражал им чаяния белорусского народа, как страны небольшой, страны, которая может стать жертвой таких конфликтов между другими государствами. Поэтому это был эмоциональный, конечно, поступок. Но одновременно он был и рациональным. Поэтому, конечно, запомнился и сербам – они, действительно, вспоминают такой важный и смелый поступок.

Как Александр Лукашенко летал в Югославию во время бомбардировок: «Это был эмоциональный, конечно, поступок. Но одновременно и рациональный»-7

Игорь Марзалюк:
Вы вчера были на «Минском диалоге», да? Можно ли говорить, что наша миротворческая позиция и истоки её были заложены тогда в Белграде?

Виктор Шадурский:
Конечно, это был важный этап в нашей истории, в нашей геополитической истории: как вот небольшое государство может и отреагировать на несправедливость, которая происходит в этом мире. Я думаю, сегодня всё меньше и меньше политиков и экспертов сомневаются в том, что Беларусь является донором региональной безопасности.

Само существование Беларуси, её история – она вот требует реакции от Беларуси. И, конечно, Беларусь объективно является донором, и, конечно, наше руководство нашей страны – они понимают чаяния эти, понимают глубинные интересы нашего народа, нашего государства. И поэтому стремятся, действительно, выступить миротворцами. И хотя иногда кажется, что это происходит в такой эмоциональной форме, на самом деле, вот это есть выражение наших чаяний.

Полёт Александра Лукашенко в Югославию во время бомбардировок: «Беларусь продемонстрировала готовность на нестандартные шаги в трудной ситуации»

# Международная политика # Виктор Шадурский # Игорь Марзалюк # Сергей Рахманов

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