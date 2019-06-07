Как Александр Лукашенко летал в Югославию во время бомбардировок: «Это был эмоциональный, конечно, поступок. Но одновременно и рациональный»

Полёт Александра Лукашенко в Югославию в 1999 году обсуждали в программе «В обстановке мира». Как Президент летал в Белград в 1999 году: «Помню глаза Александра Лукашенко, когда его снимали во время вот этой поездки» Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Как на ваш взгляд, уважаемые эксперты, вот это событие, эта первая, пусть маленькая, пусть небольшая внешнеполитическая победа белорусского Президента и начало закладки фундамента позиции Беларуси как миротворца, может быть определена, как начало наших миротворческих инициатив?

Сергей Рахманов, член Совета Республики, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:

Наверное, об этом можно говорить, но я бы не сказал, что это маленькая победа. Это был очень серьёзный шаг, который до сих пор воспринимается очень позитивно прогрессивно мыслящими людьми. И не только в Европе, но и в мире. Мы сейчас продолжаем общаться с нашими коллегами, в том числе и из Сербии, знаем их оценки. На самом деле, это был шаг, который был направлен против той гегемонии, которая в мире установилась и которая не является позитивной для развития мирового сообщества. И сейчас всё больше голосов, которые возражают против такой гегемонии. И вот этот не просто жест, а мужественный поступок нашего Президента, он как раз был одним из самых первых шагов для того, чтобы нейтрализовать вот эти гегемонистские устремления.

Виктор Шадурский, доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений, декан факультета международных отношений БГУ:

Когда мы говорим об этом случае, а думаем – что может сделать небольшая страна, к каким относится Беларусь, среднее государство, её руководство в таких сложных геополитических условиях, условиях конфликта, условиях противостояния. И, действительно, здесь вот это такой эмоциональный поступок, но вот он, действительно, как бы отражает, и отражал им чаяния белорусского народа, как страны небольшой, страны, которая может стать жертвой таких конфликтов между другими государствами. Поэтому это был эмоциональный, конечно, поступок. Но одновременно он был и рациональным. Поэтому, конечно, запомнился и сербам – они, действительно, вспоминают такой важный и смелый поступок.