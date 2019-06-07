Новости Беларуси. Александр Лукашенко ориентирует руководство нефтеперерабатывающих предприятий в деловом ключе решать вопросы по компенсации потерь в результате поставки в Беларусь некондиционной российской нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 7 июня, заявил Президент, посещая «Нафтан».

Напомним, о резком ухудшении качества российской нефти заговорили в конце апреля. Тогда содержание хлорорганических соединений в сырье превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. Уже в мае белорусско-российская дорожная карта по вытеснению с территории Беларуси некачественной нефти была согласована. «Расхлябанность и разболтанность на территории России». Александр Лукашенко высказался о нефтяном вопросе Сегодня главе государства также доложили о социально-экономическом развитии Витебской области и Новополоцка. От руководства региона Александр Лукашенко требует четко видеть стратегию развития.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Проблемы надо решать, видеть стратегию, за счет чего мы будем удерживать здесь людей. На такой зарплате людей не удержишь. Должна быть определенная стратегия – примерно как вы пытаетесь или пытались (уже, может, отошли) выстроить стратегию в сельском хозяйстве: когда вы знаете, где построить комплекс на целый район или на два района, где что-то объединить, разъединить и так далее, и в результате получить эффект не только в производстве, но и эффект в экономике. Чтобы видели стратегию. В свое время мы начали деревообработку модернизировать и у вас немало сделали. Если вы здесь не работаете на модернизированном предприятии, а это ваша стратегия (одна, скажем, из стратегий), потому что вы в лесу живете, лес надо перерабатывать. Если у вас там плохо, это вообще плохо для вас, для министра и для правительства – к примеру. Вот это стратегическое направление. Но это не ваша придуманная стратегия. Это когда-то через колено я всех заставил модернизировать деревообработку. Кричали, вопили, не туда деньги вложили. Сегодня деревообработка дает результат в целом по стране. А у вас в Витебске как?

Также Александр Лукашенко ознакомился с современными методами управления производством и посетил несколько объектов предприятия. На заводе строится установка замедленного коксования нефтяных остатков. Проект позволит увеличить глубину переработки нефтяного сырья до 90 %, выход светлых нефтепродуктов – до 65% и получить новый продукт – нефтяной кокс. Это хорошее топливо для цементной промышленности, энергетики. Его можно применять и в металлургии. «Нафтан» выставляет претензии российским компаниям. Комментарий заместителя гендиректора

Вопросы модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов обсудили на совещании. Прошло уже два года с последнего подобного масштабного разговора. Примерно столько же и после назначения новых руководителей «Нафтана» и «Мозырского НПЗ». Беларусь и Россия договорились об урегулировании ситуации с поставками нефти

Александр Лукашенко:

Особенно остро стояли вопросы обеспечения финансирования модернизации. Эти проблемы сегодня решены на одном и на втором заводе. Всё остальное зависит от руководства этих предприятий. Всё, о чем правительство и руководители НПЗ просили у меня для завершения модернизации, было поддержано на 100 %. Это говорит о важности той работы, которую мы проводим. Я не скажу, что суверенитет и независимость нашего государства напрямую зависят от работы НПЗ. Но это один из довольно серьезных факторов существования экономики нашего государства, читай – белорусского государства в целом. Нет экономики – нет государства. Сегодня я хотел бы услышать четкие и объективные доклады по существу. Во-первых, на какой стадии находится реализация этих инвестпроектов? Во-вторых, мной установлен срок завершения строительно-монтажных работ. Как эти сроки выдерживаются на одном и втором заводах? В-третьих, какие результаты работы НПЗ ожидаются после завершения модернизации? В-четвертых, как планируется обеспечивать эффективную работу в новых условиях? Какие перспективы в сфере нашей нефтепереработки видим все мы и правительство хотя бы на ближайшие 10 лет?