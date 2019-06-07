Президент Беларуси, посещая «Нафтан»: Мы умеем производить качественный продукт, но продавать не умеем

Новости Беларуси. Александр Лукашенко ориентирует руководство нефтеперерабатывающих предприятий в деловом ключе решать вопросы по компенсации потерь в результате поставки в Беларусь некондиционной российской нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 7 июня, заявил Президент, посещая «Нафтан».

Напомним, о резком ухудшении качества российской нефти заговорили в конце апреля. Тогда содержание хлорорганических соединений в сырье превышало в десятки раз предельные значения. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. Александр Лукашенко, посещая НПЗ «Нафтан»: «Нет экономики – нет государства» Уже в мае белорусско-российская дорожная карта по вытеснению с территории Беларуси некачественной нефти была согласована. Сегодня главе государства также доложили о социально-экономическом развитии Витебской области и Новополоцка. От руководства региона Александр Лукашенко требует четко видеть стратегию развития.

На совещании обсудили и стратегию развития нефтепереработки в Беларуси и специализацию предприятий. Все подробности разговора Александр Лукашенко раскрыл уже во время общения с работниками «Нафтана». Так, определено, что НПЗ в Мозыре будет работать по топливному направлению – над глубиной переработки нефти, получением светлых нефтепродуктов. А вот новополоцкое предприятие в значительной степени будет ориентироваться на дальнейшее развитие выпуска нефтехимической продукции. Она уже и сейчас востребована другими промышленными производствами. Особое внимание нужно уделить повышению эффективности продаж. «Расхлябанность и разболтанность на территории России». Александр Лукашенко высказался о нефтяном вопросе

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы умеем производить качественный продукт, очень качественный. И вы молодцы в этом плане – Мозырь и вы хорошее топливо производите, на рынке спрос на него большой. Даже Россия не может с нами конкурировать, очень многие заводы. Но продавать не умеем. Или, скажем так, недостаточно хорошо торгуем этим товаром, поэтому мы собрались и обсудили этот вопрос – как будем действовать дальше и как будем продавать готовую продукцию? Это безобразие, это плохо, ну не торгаши белорусы. Мы вот такие «памяркоўныя»: произвести – произведем, а вот от продажи получить доход больше мы пока не умеем.