Полёт Александра Лукашенко в Югославию во время бомбардировок: «Беларусь продемонстрировала готовность на нестандартные шаги в трудной ситуации»

Полёт Александра Лукашенко в Югославию в 1999 году обсуждали в программе «В обстановке мира».

Как Президент летал в Белград в 1999 году: «Помню глаза Александра Лукашенко, когда его снимали во время вот этой поездки»

Как Александр Лукашенко летал в Югославию во время бомбардировок: «Это был эмоциональный, конечно, поступок. Но одновременно и рациональный»

Сергей Малиновский, начальник главного информационно-аналитического управления Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Я думаю, что очень важно ещё раз подчеркнуть именно символическое значение вот этого шага, этого такого жеста, который, действительно, имел значение как для двустороннего контекста в наших отношениях с Сербией, который помнят до сих пор, и, наверное, будут помнить ещё многие поколения.