«Сегодня рано говорить о каких-то конкретных цифрах». Сергей Румас о ситуации с «грязной» нефтью из России

Новости Беларуси. ВВП, экспорт, нефть и поставки продовольствия. Актуальные вопросы экономики Беларуси обсуждали 21 мая на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул Александр Лукашенко, одним из важнейших был и остается вопрос экспорта. Глава государства напомнил о задаче диверсификации.

Кроме того, Александр Лукашенко поинтересовался, какова ситуация с ВВП и с какими показателями в результате такой динамики мы закончим год.

Как рассказал журналистам премьер-министр после совещания, ВВП Беларуси за первые четыре месяца вырос без малого на 1,5 %. Это соответствует ожиданиям правительства. Каждый месяц экономика добавляет, а вот по полугодию мы должны выйти на 1,8 %.

Также Сергей Румас прокомментировал вопрос, связанный с ситуацией вокруг поставок так называемой «грязной» нефти.