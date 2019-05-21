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Беларусь и Россия договорились об урегулировании ситуации с поставками нефти

21 мая 2019 07:45
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия договорились об урегулировании ситуации с поставками нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам переговоров, которые состоялись в Москве, руководство «Белнефтехима» заявило, что между сторонами нет несoгласованных вопросов, которые могли бы помешать реализации дoрожной карты по урегулирoванию ситуации с пoставками.

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Беларусь и Россия договорились об урегулировании ситуации с поставками нефти-1

Что касается транзита российской нефти в направлении Европы, то это зависит не только и не столько от Беларуси, но наша страна готова задействовать все технические возможности – говорится в официальном сообщении.

Напомним, проблемы с сырьем возникли в середине апреля. В нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, которая вывела из строя дорогостоящее оборудование, привела к сбоям в работе НПЗ страны и транзите углеводородов потребителям в ЕС.

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Беларусь и Россия договорились об урегулировании ситуации с поставками нефти-4

# Нефть в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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