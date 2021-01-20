События в Беларуси и России, Тихановская и Навальный – что общего? Рассуждали Азарёнок, Лазуткин и Пустовой

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики 2.0» политолог Андрей Лазуткин и журналист, политический обозреватель Евгений Пустовой. Григорий Азаренок, корреспондент:

Сегодня проходит инаугурация Байдена. Символами демократии стали колючая проволока, 15 тысяч военных и так далее. Как-то к этому активизировалась вся наша змагарская публика. Мы видели на выходных ток-шоу с Алексеем Навальным, на днях Светлана Тихановская и все ее окружение заговорили о подобном сценарии. Это возможно, как считаете? Поддержка российской оппозиции и поддержка наших невероятных Навального в том числе – это все рука моет руку Андрей Лазуткин, политолог:

Надо пояснить нашим зрителям, как эти два сосуда сообщаются. Главная причина в том, что у нас есть Союзное государство. Примерно с 2000 года повестка антибелорусская появляется, ей всегда занимался тогда еще Немцов, который был жив. Поскольку американцам не выгодны вообще никакие блоки здесь российско-белорусские, даже слабые, даже какие-то чисто экономические, то по этой повестке они всегда работали и работать будут.

Поэтому если мы посмотрим комедию, которая шла последние полгода – это поддержка российской оппозиции и поддержка наших невероятных Навального в том числе – это все, скажем, рука моет руку. Здесь ничего удивительного нет. Газовый поток, который сейчас строит Германия. Скорее всего, Россия имеет какой-то успех, это пытаются перебить и ввести определенные санкции Что касается самого Навального, здесь, конечно, многие вопросы возникают. Во-первых, мы наблюдаем чистую вилку: когда он приехал в Москву, его либо закрыли бы, либо не закрыли. При этом они выпускают фильм и, скажем, при любом раскладе они выводили людей либо под фильм про Путина, либо под арест или административное пока или какое-нибудь сейчас дело уголовное. То есть так или иначе они хотят спровоцировать массовые выступления. Причем если посмотрим последнее обращение Навального, он прямо говорит о том, что наша задача – вывести людей на мороз, назовем это так. Ну, походите там хотя бы 15 минут. Это даже не белорусские температуры -20°С, это нормальный российский холод, и надо подумать, зачем именно сейчас, когда все явно против них. Зачем выводить эти массовые толпы или по крайней мере пытаться это сделать? Опять же, причины две. Во-первых, это скорее всего связано, как вы правильно сказали, с политикой новой администрации американской. То есть надо показать товар лицом тем, кто этим занимался до администрации, которая пришла сейчас. Что вот, у нас есть такие силы и средства, мы можем показать вам классные большие акции. Второй вариант – это какая-то игра вокруг газового потока, который сейчас строит Германия. Там мы тоже не знаем всей подноготной, но именно то, что по дате это происходит сейчас, возможно, связано с процессами вокруг газопровода. Скорее всего, Россия имеет какой-то успех, это пытаются перебить и ввести определенные санкции.

И еще, мы тут знак равно между Навальным и Тихановской ставим. Неверно. Навальный нервно курит в СИЗО российском, в отличие от Тихановской. Это насколько надо быть… объявить себя Президентом государства, против которого она призывала ввести экономические санкции, украла сначала лето, потом хоккейный турнир. Или, мне кажется, у нее в заложниках дети, поэтому она говорит, может быть, не связанные друг с другом вещи. А насчет журналистов… я не знаю, как их назвать: журналисты, пропагандисты. Григорий Азаренок:

Кстати, Кац. Самый главный змагаростимулятор был Кац в свое время. Евгений Пустовой:

Я бы сказал, такая либеральная слизь СМИ что у нас, что у них. И кто у кого учится – мне кажется, они Ctrl+C, Ctrl+V, меняют фамилии, и вот готовые фейки. Тихановская, эти заявления – я так понимаю, это направлено сейчас против проведения ВНС, задача так или иначе его сорвать Григорий Азаренок:

На днях сначала Шрайбман первый шар закинул, что стоило бы Светлане Тихановской вернуться. Потом уже она сама выступила при посредничестве ОБСЕ, хочет вернуться. Сразу после событий с Навальным это случилось. Возможны ли такие варианты? Андрей Лазуткин:

Если мы отмотаем буквально на месяц назад, то Тихановская говорила о том, что поедет к Байдену на инаугурацию. Вместо Байдена она едет сюда, к Лукашенко, я так понимаю садиться в СИЗО. Почувствуйте разницу, да. В принципе, что меня удивило? Если наблюдать за последними двумя месяцами, когда в Штатах началась эта пересменка администраций, то похоже, что все процессы происходили как будто по самотеку. Потому что мы не видели ни эффективного управления протестами, ни массовости. Скажем так, у них определенный коллапс идей, что делать и как себя вести дальше.

Ну а конкретно Тихановская, эти заявления – я так понимаю, это направлено сейчас против проведения ВНС. Потому что задача так или иначе его сорвать. И здесь, опять же, мы видим определенную вилку. Если, допустим, Тихановская сюда приезжает, ее после этого арестовывают и помещают в СИЗО, значит, ВНС нелегитимно и мы проводим ВНС на фоне сидящих оппозиционеров. Какой может быть диалог в этом случае и прочее? То есть идет определенная дискредитация ВНС. Если она остается на свободе после приезда, то они собирают более-менее какие-то массовые акции, по крайней мере попытаются, и опять же, будут проводить ВНС уже на фоне такого бойкота. Читайте также: Аналитик БИСИ: итогом работы ВНС видится образ будущего Беларуси, в котором каждый гражданин сможет увидеть для себя точки опоры «Тоже будем бегать с бубном вокруг итогов». Кто и зачем пытается дискредитировать ВНС? Год народного единства. Как вернуть былое согласие и что для этого могут сделать профсоюзы? Второй момент – конечно, Светлана не огонь. Вы правильно сказали: может быть, иногда лучше сидеть, чем говорить, перефразируя поговорку. Есть определенная когорта лидеров за рубежом, и практика показывает, что все, кто уезжал, никогда не возвращались. Даже Зенон Позняк 25 лет сидит и носа сюда не кажет, не говоря про фигуры помельче типа Санникова и прочих. То есть это не рабочая какая-то модель, возвращение сюда на броневик и здесь какую-то революцию делать. Я думаю, что Светлане просто в приказном порядке сказали: «Светлана, нас слишком много здесь, в Польше, Литве, мы все слишком хорошо знаем, как быть дальше, а ты должна побыть такой разменной монетой». Она не так давно отсюда уехала. Вот, видимо, ее сюда же таким же образом привезут, я уверен, с помощью дипработников и так далее. Либо вы можете вывести ОМОН и всех погнать дубиналом, либо вы этого сделать не можете, потому что общество вам этого уже не позволяет Григорий Азаренок:

Что касается денег и всего остального. Ты же видишь, как сильно упала протестная активность, только в интернете какой-то протест остался. Но они обещают нам вторую волну. Как ты это видишь, Жень? Пойдем с тобой, если?

Евгений Пустовой:

Пойдем, пойдем. Как они сказали? Мы вам еще дадим заработать медали? Ну, конечно, если вы выйдете, выйдем и мы. Выйдет и ОМОН, выйдет Дмитрий Балаба, внутренние войска. Григорий Азаренок:

Вообще возможен ли этот вариант? Какой нужен триггер для этого? Потому что к предыдущим протестам они готовились целый год. Сейчас и времени, и ресурсов мало. Евгений Пустовой:

Ну да. ВНС пройдет – это будет, может быть, даже не жирная точка, восклицательный знак: Беларусь остается Беларусью. Что может быть триггером? Какие-то их исторические даты. Мне кажется, 25 марта, День воли, «Чарнобыльскі шлях» их. Или они будут искать сакральные жертвы. Поставляться, что-то придумывать. Ты заметил, как сейчас они очень активно начинают вспоминать про жесткость, которой не было, или нагнетать ситуацию про жесткость? Допустим, прошло пять месяцев, и кто-то вспомнил: меня же ударили. Григорий Азаренок:

Даже всплыла у «голубого блогера» рыжеволосая Василиса, которая стала просто символом фейка. Евгений Пустовой:

Да, я помню ее историю. Я даже смотрел этого блогера с рыжеволосой Василисой. Так она же сказала, прямо призналась: да, выходили проститутки, наркоманы – а что, мы не имеем права выйти? Ну, вы имеете право…

Андрей Лазуткин:

Я дополню, конечно. Когда наркоманы выходят, это хорошо все. Но ключевой элемент того, что было – это три дня открытых боестолкновений. Значительный элемент подготовки – это именно организовать эти группы и три дня молотиться с ОМОН, там еще были ВВ-шники. Дело в том, что мало вывести людей, надо, чтобы было определенное соотношение. То, что мы наблюдали в августе, было примерно 3:1. Это ситуация, когда милиция будет однозначно применять спецсредства, будет больше пострадавших и прочее. Это требует максимальной подготовки, требует конспирации. Это был самый сложный элемент всего. До этого наша оппозиция и уличные акции собирала, и шествия, это все не было каким-то новым. Но без этого всего мордобоя, конечно, у них бы не получилось такого эффекта здесь. И что меня еще немножко не радует, но какой-то сарказм появился. Вспомним, как в российских СМИ освещалась белорусская повестка. Конечно, были люди, которые нас поддержали, которые много хороших слов сказали и о наших силовых структурах, и о Лукашенко. Но были и те, кто говорили: белорусы тупые сапоги, бьют в морду вместо того, чтобы красиво, тонко играть с оппозицией, как это делают в России. Ну, вот мы сейчас посмотрим, как в России будут красиво с этим всем играть. Потому что, вы должны понимать, можно иметь программные средства, какие-то бото-фермы, какие-то хитрые политические движения, которые будут раскалывать общество. Но все равно все в итоге заканчивается на возможности силовых структур. То есть либо вы можете вывести ОМОН и всех погнать дубиналом, либо вы этого сделать не можете, потому что общество вам этого уже не позволяет, как это было в Армении, например. И без этого госсистема просто разваливается. Все равно есть какие-то вещи, как бы вы ни хотели хитро всех переиграть, они в итоге будут на это выведены. Я думаю, особенно на примере Беларуси – это хорошо сработало потом же на мобилизацию этого электората оппозиционного. Я думаю, в России постараются тоже такие провокации провести.

Держать медийное поле за счет того же TUT.BY проще. Просто подкармливать, и будет информационная политика длиной в четыре года, которые нужны для длительной войны Григорий Азаренок:

В Беларуси очень большую роль сыграли порталы типа TUT.BY, «Трибуны» и так далее. Потому что «голубой блогер» – это все равно узкий сегмент, молодежь, радикальные элементы. А все-таки то, что на тот момент читали все, и когда он так резко начал против государства воевать… В России же тоже очень много таких СМИ, которые еще непонятно, какую позицию займут, типа «Коммерсантъ». Мы убираем «Дождь», «Эхо Москвы» – с ними все понятно. А такие центральные большие СМИ, тоже либеральные? Евгений Пустовой:

Понимаете, нас бог миловал. Белорусы в 1994 году сделали правильный выбор. У нас не было либеральной такой эпохи ельциновской, только белорусского розлива. У нас государственные СМИ – это государственные СМИ, они за государство. Журналистика должна быть делом государственным, по-моему, Александр Пушкин говорил. А в России за это время олигархи набрали жирка, купили себе СМИ. И эти СМИ, понятно танцуют под какую дудку. Мы же должны понимать, что Россия, русский народ, они за Беларусь, за Лукашенко, который является там лидером мнений. Кому-то это не нравится, кто-то завидует, но в России больше, мне кажется, центров сил, чем куполов на храме Василия Блаженного в Кремле. Мы же видим, когда повестка идет Беларусь – Россия, Москва – Минск, они занимают диаметрально противоположные (позиции – прим. ред.). Мы не можем понять, за кого они: за русский народ, за Путина, за Кремль. Они просто выполняют заказ своих, я не знаю, спонсоров, бенефициаров. Поэтому в России со СМИ очень все сложно и непонятно.

Андрей Лазуткин:

Я добавлю по нашим СМИ. Можно на экран вывести так называемую «Честную газету», которую Тихановская распространяла через группы по районам. Что интересно, если мы полистаем эти кустарные распечатки, то там не будет материалов Telegram-канала, который у нас экстремистским признан. Там не будет каких-то других «боевых» Telegram-каналов. Там не будет, наверное, прямых призывов. Но там будут, как ни странно, перепечатки TUT.BY и Onliner. И даже не будет «Белсата», который здесь, допустим, ранее работал нелегально. То есть им сейчас для обработки своей аудитории достаточно вполне легальных каналов. Эти крупные СМИ-порталы эту функцию прекрасно выполняют.