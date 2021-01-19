Роман Головченко: Беларуси и России надо двигаться в сторону слияния потенциалов

Новости Беларуси. Беларуси и России надо двигаться в сторону слияния своих потенциалов, заявил 19 января премьер-министр Роман Головченко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом России в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за много лет мы вошли в новый год с решенными вопросами в топливно-энергетической сфере, достигли всех договоренностей. Стороны достаточно плотно общались в 2020 году. Двум государствам нужно двигаться навстречу, создавая при этом совместные торгово-промышленные цепочки и бизнесы. Пандемия фактически подстегнула эти процессы.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

У нас сохранилась, в принципе, базовая структура экономик, которая существовала в недавнем прошлом. Это очень хороший задел, именно об этом мы в ближайшее время планируем говорить с российскими коллегами. Нужно не просто создавать цепочки – торговые, торгово-промышленные, нужно создавать совместные бизнесы, уходить от крена регуляторного в сторону созидательную.