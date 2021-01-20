Аналитик БИСИ: итогом работы ВНС видится образ будущего Беларуси, в котором каждый гражданин сможет увидеть для себя точки опоры

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание как момент истины для общественных и политических сил. Подготовка к общенациональному вече в разгаре. Оно пройдет в Минске 11-12 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На обсуждение участников будут вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на пять лет и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников Всебелорусского диалога – больше 2,5 тысячи человек. Уже сегодня эту встречу называют исторической. Тему продолжит Екатерина Речиц. «Форум апеллирует к мудрости белорусов, способных «подняться» над текущей ситуацией и прийти к гражданскому миру»

Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Шестое Всебелорусское народное собрание является объектом повышенного внимания как внутренних, так и внешних политических и общественных сил. Ни один из предыдущих форумов не имел столь заметного медийного резонанса, по крайней мере на подготовительном этапе. Отношение к шестому Всебелорусскому народному собранию является катализатором отношения к Беларуси и ее дальнейшей судьбе. Следование белорусскому пути требует укрепления и развития национальной модели государственности. Политические и общественные силы, заинтересованные в сохранении и развитии суверенной государственности, руководствуются принципом «Беларусь – высшая ценность». Этот форум апеллирует к мудрости белорусов, способных «подняться» над текущей ситуацией и прийти к гражданскому миру и согласию ради будущих поколений. Какие новации внедрили на этапе подготовки Всебелорусского народного собрания? Уже в ходе подготовки к шестому Всебелорусскому народному собранию был внедрен ряд эффективных новаций: 1. Выявление общественного запроса происходило заблаговременно и одновременно несколькими путями – на диалоговых площадках, в общественных приемных, в рамках работы с обращениями. 2. Именно запросы белорусского общества, взгляды граждан на дальнейшее развитие Беларуси, а не повестка, определенная «сверху», легли в основу проблемного поля, выносимого на обсуждение форума. Такой подход будет способствовать не только продуктивной работе шестого Всебелорусского народного собрания, но и станет залогом легитимного характера принимаемых им решений. Общество закономерно оказалось перед определением траектории дальнейшего развития

Концепция шестого Всебелорусского народного собрания фактически была анонсирована в ходе новогоднего обращения Президента Александра Лукашенко. Шестому Всебелорусскому народному собранию предстоит сформулировать смыслы, благодаря которым наша страна сможет перейти на новый этап развития. Это глубинные вопросы белорусского государства и общества, которое сегодня закономерно оказалось перед определением траектории дальнейшего развития. Анализ общественного мнения в рамках подготовки к форуму показывает, что для большинства граждан в процессе совершенствования государственного управления важно: – в большей степени учитывать мнение граждан при принятии решений; – активнее привлекать к выработке управленческих решений общественные организации; – сделать работу государственного аппарата более открытой для населения. С учетом артикулированных запросов шестому Всебелорусскому собранию предстоит выработать комплексные подходы, позволяющие задействовать весь инструментарий работы с обществом, включая коммуникативные и информационные методы, выстраивание новой общественно-политической инфраструктуры, позволяющей направлять энергию социальных групп в позитивное русло. «Всебелорусское народное собрание должно стать площадкой для реального диалога» Всебелорусское народное собрание должно стать площадкой для реального диалога по выработке стратегии развития страны. Поэтому предполагаемая повестка форума выходит за пределы Программы социально-экономического развития на текущую пятилетку.