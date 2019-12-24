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Острые моменты интеграции и смелые вопросы. О чём говорили Александр Лукашенко и Алексей Венедиктов

24 декабря 2019 13:54
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Новости Беларуси. 24 декабря глава государства дал интервью главному редактору одного из самых рейтинговых СМИ России – радиостанции «Эхо Москвы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Острые моменты интеграции и смелые вопросы. О чём говорили Александр Лукашенко и Алексей Венедиктов-1

Подробности в видеоматериале.

На острые вопросы одного из самых известных журналистов современной России Президент отвечал в течение двух часов. Подробности в информационном канале СТВ за 24 декабря в 19:30.

Острые моменты интеграции и смелые вопросы. О чём говорили Александр Лукашенко и Алексей Венедиктов-4

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# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Алексей Венедиктов # Фотофакт

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