Прямой эфир

Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Что обсуждали президенты?

20 января 2021 16:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 20 января состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Информация размещена в Telegram-канале «Пул Первого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Что обсуждали президенты?-1

Главы государств подробно обсудили перспективы сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС и других интеграционных структур, актуальные темы международной повестки дня и вопросы борьбы с распространением COVID-19.

Стороны подтвердили намерение и дальше тесно взаимодействовать в вопросах борьбы с инфекцией.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Роман Головченко: Беларуси и России надо двигаться в сторону слияния потенциалов
19 января 2021 20:12

Роман Головченко: Беларуси и России надо двигаться в сторону слияния потенциалов

Максим Шевченко: что бросается в глаза – не это принципиальная повестка, власть денег гораздо больше
16 января 2021 19:11

Максим Шевченко: что бросается в глаза – не это принципиальная повестка, власть денег гораздо больше

Алексей Дзермант: «На любого политика можно найти компромат и исключить из публичного пространства»
13 января 2021 17:33

Алексей Дзермант: «На любого политика можно найти компромат и исключить из публичного пространства»