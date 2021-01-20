Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Что обсуждали президенты?

Новости Беларуси. 20 января состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Информация размещена в Telegram-канале «Пул Первого», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы государств подробно обсудили перспективы сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС и других интеграционных структур, актуальные темы международной повестки дня и вопросы борьбы с распространением COVID-19.