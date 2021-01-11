«Тоже будем бегать с бубном вокруг итогов». Кто и зачем пытается дискредитировать ВНС?

Новости Беларуси. Отвергая – предлагай. Вместо того, чтобы предложить реальные механизмы трансформации белорусского политического общества, в определенных кругах без конца звучат антибелорусские лозунги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Набирают обороты попытки дискредитировать важнейшее для всех нас событие – Всебелорусское народное собрание. В преддверии шестого масштабного диалога белорусов «несогласные» решили применить привычную им тактику – все здравое отвергать, все происходящее бойкотировать. Такими призывами буквально бурлят многочисленные чаты, слышны отголоски и политэмигрантов.

Предлагаем несколько ярких фрагментов разговора «антифанатов ВНС». Их представили наши коллеги из «Белтелерадиокомпании».

«Активист» из Минска:

Надо 10 % подписей жителей собрать, но это очень много, и тогда начать это собрание. Там выдвигается делегат. Ну а 10 % подписей собрать, мне кажется, нереально. В Минске это может еще как-то и можно, но по всем районам Беларуси, чтобы хоть какое-то значительное число делегатов выдвинуть, нереально. Нам туда не попасть, к сожалению.

«Активист» из Гродно:

Дискредитация должна быть определенно. Да, стоит приказ – его надо выполнять. И ни в коем случае не участвовать. Поскольку, еще раз говорю, наше втягивание легитимизирует и последствия. Мы потом тоже будем бегать с бубном вокруг итогов этого Всебелорусского собрания и доказывать, что мы не козлы.

Выдвигаться в качестве делегатов ВНС для активистов – цитата – «хлопотное дельце». Очевидно, что схема народного одобрения в качестве участника собрания уж слишком прозрачная. Легитимность мероприятия, видимо, пугает противников конструктивного диалога, как и боязнь проиграть. Потому саботаж и ставка на поддержку извне. Причем в обсуждениях самопровозглашенные лидеры перемен не брезгуют словами «зарубежные диаспоры» и «пакеты давления на Беларусь».