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«Тоже будем бегать с бубном вокруг итогов». Кто и зачем пытается дискредитировать ВНС?

11 января 2021 16:26
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Новости Беларуси. Отвергая – предлагай. Вместо того, чтобы предложить реальные механизмы трансформации белорусского политического общества, в определенных кругах без конца звучат антибелорусские лозунги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Набирают обороты попытки дискредитировать важнейшее для всех нас событие – Всебелорусское народное собрание.

В преддверии шестого масштабного диалога белорусов «несогласные» решили применить привычную им тактику – все здравое отвергать, все происходящее бойкотировать. Такими призывами буквально бурлят многочисленные чаты, слышны отголоски и политэмигрантов.

«Тоже будем бегать с бубном вокруг итогов». Кто и зачем пытается дискредитировать ВНС?-1

Предлагаем несколько ярких фрагментов разговора «антифанатов ВНС». Их представили наши коллеги из «Белтелерадиокомпании».

«Тоже будем бегать с бубном вокруг итогов». Кто и зачем пытается дискредитировать ВНС?-4

«Активист» из Минска:
Надо 10 % подписей жителей собрать, но это очень много, и тогда начать это собрание. Там выдвигается делегат. Ну а 10 % подписей собрать, мне кажется, нереально. В Минске это может еще как-то и можно, но по всем районам Беларуси, чтобы хоть какое-то значительное число делегатов выдвинуть, нереально. Нам туда не попасть, к сожалению.

«Тоже будем бегать с бубном вокруг итогов». Кто и зачем пытается дискредитировать ВНС?-7

«Активист» из Гродно:
Дискредитация должна быть определенно. Да, стоит приказ – его надо выполнять. И ни в коем случае не участвовать. Поскольку, еще раз говорю, наше втягивание легитимизирует и последствия. Мы потом тоже будем бегать с бубном вокруг итогов этого Всебелорусского собрания и доказывать, что мы не козлы.

«Тоже будем бегать с бубном вокруг итогов». Кто и зачем пытается дискредитировать ВНС?-10

Выдвигаться в качестве делегатов ВНС для активистов – цитата – «хлопотное дельце». Очевидно, что схема народного одобрения в качестве участника собрания уж слишком прозрачная. Легитимность мероприятия, видимо, пугает противников конструктивного диалога, как и боязнь проиграть. Потому саботаж и ставка на поддержку извне. Причем в обсуждениях самопровозглашенные лидеры перемен не брезгуют словами «зарубежные диаспоры» и «пакеты давления на Беларусь».

«Тоже будем бегать с бубном вокруг итогов». Кто и зачем пытается дискредитировать ВНС?-13

Валерий Цепкало:
Дискредитация – это понятно, да. Тут все в общем-то совершенно очевидно. Я там с Лебедько поговорю и определимся там в том числе по составу. А с диаспорой зарубежной, мне кажется, это тоже будет хорошо взять и подключить к этому процессу.

«Тоже будем бегать с бубном вокруг итогов». Кто и зачем пытается дискредитировать ВНС?-16

Николай Козлов, лидер ОГП:
Участвовать в этом никак нельзя. Нам надо сейчас вырабатывать отношение к нему как к цирку. Презрительное, брезгливость вообще к этому мероприятию. Вот на этом надо сосредоточиться.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Валерий Цепкало # Николай Козлов # Фотофакт

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