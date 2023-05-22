Савиных о выборах: «Противостояние этих двух лидеров в полной мере не отражает настроение турецкого общества»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О стратегическом значении выборов в Турции для региона и мира поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Обсуждаем колоссальное значение выборов в Турции. Разрыв меньше чем в пять процентов и совершенно разное будущее для страны. Президентские выборы в Турции уже окрестили историческим и поворотным моментом. Спустя сто лет после основания республики за власть борются совершенно противоположные лагеря. У Эрдогана и его соперника Кылычдароглу противоречивые взгляды на «второй век» Турции. При этом оба кандидата в последних спринтах предвыборной гонки сделали упор именно на историческое совпадение даты голосования и основания республики. Так, в последний день предвыборной кампании Эрдоган сказал избирателям, что страна с населением 85 миллионов человек находится на пороге «турецкого века», который будет «веком наших детей, нашей молодежи, наших женщин». Разговоры Эрдогана о турецком веке отчасти являются обещанием сделать страну-участницу НАТО более сильной и технологически независимой, особенно в оборонном секторе. Но самое главное для действующего президента Турции – отход от светского наследия Ататюрка, которое строилось часто по западным образцам, к более религиозно консервативной нации. Ведь центром его кампании стали семейные ценности и резкая риторика против сообщества ЛГБТК+. В целом политика Эрдогана строится на независимости от Запада, в то время как оппозицию он обвиняет в продажности не только Западу, но и глобальным финансовым институтам. При этом действующий президент Турции не намерен забывать старых друзей и даже пригрозил оппозиции, когда Кылычдароглу пожаловался на вмешательство России в выборы. В ответ Эрдоган заявил, что не примет нападки на президента России Владимира Путина.

Реджеп Эрдоган, президент Турции:

Мы продолжим ту же политику, которую проводили до выборов. Менять ее в отношении России, США, Китая и Запада, с которыми находимся на связи, мы не намерены. Будем продолжать в том же духе. Главный соперник Эрдогана 74-летний Кемаль Кылычдароглу, напротив, пытается буквально примерить на себя роль Ататюрка и подчеркивает необходимость вернуть страну на путь к европейским демократическим нормам после того, как Эрдоган скатился к авторитаризму. В своем выступлении он обрушился с критикой на Эрдогана за то, что тот отдал Турцию наркоторговцам и клановым сетям олигархических строительных боссов, заявив, что в стране нет места «грабителям». Поддерживая тему «второго века» Турции, Кылычдароглу также призвал молодых людей полностью принять видение отца-основателя. И это вполне объяснимо. Ведь Кемаль – выходец из партии CHP, которую основал Ататюрк.

Кемаль Кылычдароглу, кандидат в президенты Турции, председатель Народно-республиканской партии Турции:

Мы сделаем всю Турцию Турцией Мустафы Кемаля. Мы вступаем во второй век, молодые. И теперь у нас есть новое поколение, у нас есть вы. Мы должны решить: будем ли мы среди тех, кто только чтит память Ататюрка – как в первом веке – или среди тех, кто понимает его в этом столетии? Это поколение будет из тех, кто понимает. Кылычдароглу часто подчеркивает, что Турция является частью западной цивилизации, сдержанно относится к исламу и призывает добиваться членства в ЕС. При этом он признает, что сам Евросоюз не горит желанием распахивать двери перед страной. По какому пути будет идти Турция, мы узнаем уже совсем скоро… Надежда Сасс, СТВ:

Мы действительно узнаем совсем скоро. По многим признакам видно, что турки считают свою страну потенциально одной из великих держав. Со своим местом за столом переговоров среди крупных игроков. На ваш взгляд, насколько обоснованы такие претензии с точки зрения ограничения тех же турецких природных ресурсов, той инфляции, с которой сегодня столкнулась страна.