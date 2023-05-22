Действия нацелены на собственные интересы. Какую политику будет проводить Турция в случае победы Эрдогана?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О стратегическом значении выборов в Турции для региона и мира поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Обсуждаем колоссальное значение выборов в Турции.

Надежда Сасс, СТВ:

В случае победы Эрдогана, продолжит ли он аккуратное дистанционирование от Запада и сближение со странами ШОС? Какая может быть дальнейшая программа внешнеполитического развития Турции в случае победы иного кандидата, оппонента господина Эрдогана?