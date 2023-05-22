Действия нацелены на собственные интересы. Какую политику будет проводить Турция в случае победы Эрдогана?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О стратегическом значении выборов в Турции для региона и мира поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Обсуждаем колоссальное значение выборов в Турции.
Надежда Сасс, СТВ:
В случае победы Эрдогана, продолжит ли он аккуратное дистанционирование от Запада и сближение со странами ШОС? Какая может быть дальнейшая программа внешнеполитического развития Турции в случае победы иного кандидата, оппонента господина Эрдогана?
Аполлинария Аврутина, доктор филологических наук, тюрколог, профессор, директор Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ:
Мне представляется, что на первом месте здесь стоят экономические интересы, потому что в настоящий момент благодаря текущей ситуации Турция получила возможность обрести очень многое. Это и роль энергетического хаба, финансового хаба, зернового хаба. Все эти возможности работают только на благо страны. Это невозможно не понимать. Очевидно, что действия Эрдогана нацелены на собственные интересы, на национальные интересы Турции, на продвижение этих интересов как в регионе, так и в мире. И будет нелепо предположить, что если другой кандидат победит, он откажется от всех этих экономических бонусов для страны, что он прикроет энергетический проект, что он выйдет из всех финансовых проектов. Очень нелепо было бы все это предполагать. Одно дело – предвыборная риторика, а другое дело – реальная политика. Это разные вещи.
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