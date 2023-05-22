Елфимов: на месте Турции, которая просится в Европу, я бы хорошенько подумал. И вот почему

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

Шахматы – интеллектуальная игра. Современный вид этой игре придали именно европейцы, которые не готовы были тратить недели и месяцы на достижение результата и потому ускорили ходы некоторых фигур. Так появился цейтнот – нехватка времени для обдумывания – типичное состояние европейской политики.

Уши Европе, конечно, нужно беречь, особенно имея такого советчика, как Косой из Белого дома. Так что на месте Турции, которая просится в Европу, я бы хорошенько, ох, хорошенько подумал.

А пока американская агентура пустилась во все тяжкие. Ну прямо как в Америке, откуда она получает и деньги, и указания. Представьте себе. Правоверный мусульманин и весьма пожилой – ему за 70 – кандидат от оппозиции Кылычдар-Оглу на своих митингах публично и не смущаясь пропагандирует перед турецкой молодежью ЛГБТ-ценности.