Лукашенко проведёт встречу с Путиным 24 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится в Москве с российским лидером Владимиром Путиным 24 мая, информирует БЕЛТА. Об этом глава государства сообщил в понедельник, 22 мая, принимая с докладом во Дворце Независимости посла Беларуси в РФ Дмитрия Крутого.

Во время общения с послом Дмитрием Крутым Александр Лукашенко обратил внимание, что с президентом России они встречаются часто. «Но это не для того, чтобы посмотреть друг на друга. Хотя и это важно – настроения президентов всегда важны. Но тем не менее мы старались помочь правительствам развязать какие-то узлы, в том числе и вам», – сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что, как ему докладывает правительство, проблем практически никаких нет. Президент в этом сомневается. По его словам, по ситуации видно, что проблемы, нестыковки все же существуют. Иногда наблюдается бюрократизм. «Кто в этом виноват?» – задал вопрос Лукашенко. Президент Беларуси сообщил, что 24 мая встречается с Владимиром Путиным, где лидеры могут обсудить и снять те вопросы, которые вообще не должны быть в отношениях Беларуси и России.