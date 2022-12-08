Посол Беларуси в Кыргызстане: в 2021 году товарооборот между странами достиг почти 100 млн долларов

Андрей Страчко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане:

В последние годы мы в товарообороте достаточно успешны, в основном всегда преобладал наш экспорт. В прошлом году мы достигли товарооборота практически в 100 миллионов долларов. И больше 80 % – это был наш экспорт. В этом году они тоже прибавляют в своем импорте в Республику Беларусь. Мы где-то прирастаем по сравнению с прошлым годом, очень хорошая динамика идет, в полтора раза где-то мы растем. Это очень хорошо. При этом надо отметить, что в товарооборот очень значительный вклад начал приносить и Кыргызстан, который увеличил поставки своей продукции. Это и сухофрукты, и шерсть, и самый главный, основной их товар – это радиаторы, которые мы используем в своей промышленности.