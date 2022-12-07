Дзиодзина: простой западный человек теперь напоминает экспериментального зверя

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Нас нередко удивляет, почему западные политики продолжают упорно поступать в ущерб своему народу. А те, со своей стороны, хоть и стонут, но словно бы все принимают. Даже в некоторых крайне неудобных случаях.

Довольно парадоксально. Дважды. Сначала со стороны властей, где естественной была бы политика во благо своей стране. А затем с позиции общества: неудобства на максимум. Но, кажется, терпят.

В чем-то созвучные результаты показал в свое время один из экспериментов. Его делали на животных, но все же. Собаку били разрядами тока, и первое время она возмущалась, но потом просто смиренно легла. Ее били и дальше, а она не реагировала, хоть и оставалась живой. Результаты объяснили тем, что страдания тоже имеют своего рода порог. И когда их уровень превышает определенный лимит, то животные, как и люди, могут быть очень податливы.

Алена Дзиодзина:

Экспериментального зверя теперь нередко напоминает и простой западный человек, который словно утратил волю и для своих местных политиков стал очень удобным. Ведь в нем зачастую уже не хватает сил обращать внимание, думать и оценивать их решения.

Недовольство у многих лишь тлеет где-то на очень глубинном уровне, но так и остается не выраженным. Люди охвачены состоянием, откуда не возмущаются. Их внимание занято решением собственных бытовых проблем. При такой степени озабоченности уже нет или совсем минимум сил, чтобы еще размышлять о политиках. И пока народ выживанием занят, те воротят, что хотят.

С этой позиции отрицательные последствия от принятых против нас решений и санкций многим политикам Запада даже удобны. Скрытая выгода в том, что нужда народа становится функциональной и в каком-то смысле очень необходимой.