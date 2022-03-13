Россия серьёзно поддержит белорусскую экономику. Как ещё встреча лидеров Беларуси и России повлияет на будущее?
Выдержим ли санкции? Этот вопрос буквально на пороге к Путину адресуют белорусскому Президенту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя, как потом отметит Александр Лукашенко, в контексте происходящего вопрос надо ставить иначе. А вызов бросать самим себе.
Итоги 6-часовых переговоров в Москве – в репортаже Евгения Пустового.
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Евгений Пустовой, политический обозреватель:
C такого обнадеживающего ответа уже на пороге Кремля начался этот визит нашего президента в Москву. Второй в этом году и очень важный за последнее время. Нас атакуют любыми способами. Военные провокации, санкции – тщетно. На коллективном Западе мастера лжи – такие фейки мы рождать не умеем. Зато мы научились их разрушать. За свои действия нам точно не стыдно перед мировым сообществом.
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Евгений Пустовой:
Шесть часов переговоров с глазу на глаз. Вместились в пару официальных предложений. Встреча была посвящена актуальным вопросам двусторонних отношений и выстраиванию взаимодействия в связи с жестким давлением Запада и США и гибридной войной, развязанной против России и Беларуси. Если проще – коллективный Запад может потерять огромный рынок сбыта, а приобрести огромные проблемы из-за дефицита важных ресурсов.
Белорусские микрочипы задействованы в космической отрасли России, а тягачи МЗКТ перевозят стратегический аргумент сдерживания. Примеры хороши. Но их должно быть значительно больше. Спасибо западным партнерам. Санкции подвигли к промышленной и аграрной кооперации, увеличению грузоперевозок между нашими странами. Беларусь наращивает поставки комбайнов, тракторов и грузовиков в Россию.
Евгений Пустовой:
В релизе по итогам встречи обозначено, что лидеры достигли взаимовыгодных договоренностей в финансовой сфере. А Россия пошла на серьезнейшие и беспрецедентные шаги по поддержке экономики нашей страны. Так что, как говорится, слухи о несостоятельности российской экономической системы очень преувеличены. Только вместо банковских ячеек на Западе деньги будут инвестировать в проекты Союзного государства.
Предстоящий понедельник уже для правительственных делегаций будет насыщенным. Они должны выработать конкретные решения по всем договоренностям, достигнутым президентами. Скептики могут заметить: между Минском и Москвой даже в геополитический штиль были разногласия. Но, как известно, именно стоячую воду и затягивает трясина неурядиц. Поэтому союзной купели иногда и давали встряску. А вот против любых попыток извне мутить воду есть хороший метод – встречи наших лидеров. И такое союзное рукопожатие.
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