Россия серьёзно поддержит белорусскую экономику. Как ещё встреча лидеров Беларуси и России повлияет на будущее?

Выдержим ли санкции? Этот вопрос буквально на пороге к Путину адресуют белорусскому Президенту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя, как потом отметит Александр Лукашенко, в контексте происходящего вопрос надо ставить иначе. А вызов бросать самим себе. Итоги 6-часовых переговоров в Москве – в репортаже Евгения Пустового.

«Назло врагам!» Лукашенко ответил на вопрос российских журналистов. Читайте здесь. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

C такого обнадеживающего ответа уже на пороге Кремля начался этот визит нашего президента в Москву. Второй в этом году и очень важный за последнее время. Нас атакуют любыми способами. Военные провокации, санкции – тщетно. На коллективном Западе мастера лжи – такие фейки мы рождать не умеем. Зато мы научились их разрушать. За свои действия нам точно не стыдно перед мировым сообществом.

«Не мы на них нападали, не мы! Превентивно ВСУ начали стрелять». Лукашенко рассказал подробности ввода войск России в Украину. Подробнее. Вместе с картой в Кремль глава государства привез и кейс предложений о том, как легко утилизировать последствия всех санкционных пакетов.

Александр Лукашенко о санкциях: «Мы уже к этому, простите меня, свинству Запада привыкли». Читайте здесь. Евгений Пустовой:

Шесть часов переговоров с глазу на глаз. Вместились в пару официальных предложений. Встреча была посвящена актуальным вопросам двусторонних отношений и выстраиванию взаимодействия в связи с жестким давлением Запада и США и гибридной войной, развязанной против России и Беларуси. Если проще – коллективный Запад может потерять огромный рынок сбыта, а приобрести огромные проблемы из-за дефицита важных ресурсов.

Белорусские микрочипы задействованы в космической отрасли России, а тягачи МЗКТ перевозят стратегический аргумент сдерживания. Примеры хороши. Но их должно быть значительно больше. Спасибо западным партнерам. Санкции подвигли к промышленной и аграрной кооперации, увеличению грузоперевозок между нашими странами. Беларусь наращивает поставки комбайнов, тракторов и грузовиков в Россию.