Наталья Эйсмонт: «При желании украинской стороны конфликт можно разрешить в любой момент»

Выдержим ли санкции? Этот вопрос буквально на пороге к Путину адресуют белорусскому Президенту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя, как потом отметит Александр Лукашенко, в контексте происходящего вопрос надо ставить иначе. А вызов бросать самим себе.

Россия серьезно поддержит белорусскую экономику. Как еще встреча лидеров Беларуси и России повлияет на будущее? Читайте здесь.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

И пока интернет-сфера обсасывает сплетни, кто и зачем, и сколько раз Москва и Минск – агрессоры, президенты думали, как же вернуть мир в украинские города и села. Мир, который бы устроил всех жителей нашей соседней страны, а не только правительства, опирающегося на штыки нацбатальонов.