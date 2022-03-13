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Наталья Эйсмонт: «При желании украинской стороны конфликт можно разрешить в любой момент»

13 марта 2022 19:17
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Выдержим ли санкции? Этот вопрос буквально на пороге к Путину адресуют белорусскому Президенту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя, как потом отметит Александр Лукашенко, в контексте происходящего вопрос надо ставить иначе. А вызов бросать самим себе.

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Евгений Пустовой, политический обозреватель:
И пока интернет-сфера обсасывает сплетни, кто и зачем, и сколько раз Москва и Минск – агрессоры, президенты думали, как же вернуть мир в украинские города и села. Мир, который бы устроил всех жителей нашей соседней страны, а не только правительства, опирающегося на штыки нацбатальонов.

Наталья Эйсмонт: «При желании украинской стороны конфликт можно разрешить в любой момент»-1

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Беларуси:
В первоочередном порядке главы государств предметно обсудили ситуацию в мире, в регионе, с преломлением на Украину. Одной из основных тем в этом разрезе стал ход переговоров, проходящих в Беларуси, и позиции российской и украинской сторон. В рамках обсуждения этой темы на встречу был приглашен помощник президента России Владимир Мединский, а по итогам было озвучено единое мнение: при желании украинской стороны конфликт можно разрешить в любой момент.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Наталья Эйсмонт # Владимир Мединский # Фотофакт

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