Елфимов: 8 лет подряд Запад упорно не замечал тех фашистских изуверств, что творил украинский режим на земле Донбасса

Авторский взгляд на происходящие события в мире от политолога Вадима Елфимова.
Рубрика «Международный эксперт» в программе «Неделя» на СТВ.
Авторский взгляд на происходящие события в мире от политолога Вадима Елфимова.
Рубрика «Международный эксперт» в программе «Неделя» на СТВ.
Вадим Елфимов, политолог:
Со вчерашнего дня все мировые СМИ, то есть средства массовой информации, переименованы в СМФ – средства массовых фейкалий. Правда торжествует, вещи называют своими именами.
А сотрудники этих западных средств переименовываются… Нет, не в ассенизаторов, за что же обижать представителей столь трудной, хоть и грязной, но необходимой профессии, которые занимаются очисткой и откачкой фекалий? То есть процессом обратным тому, что неустанно циркулирует в СМИ, пардон, в СМФ.
Как же назвать тех, которые, наоборот, закачивают, накачивают, раздувают, а потом выливают нам на головы всевозможные нечистоты? Эти самые фейкалии от слова «фейк». Раньше они были журналистами, блогерами, экспертами, тиктокерами, инстаграмщиками. А сегодня?
Ладно сегодня. Давайте капнем глубже, в западное Средневековье. Кем они были все те долгие 800 лет, что над Европой царила и куражилась якобы святая инквизиция? Кстати, «святой» инквизицию могли назвать только те, кто еще не слышал про «стокгольмский синдром» – это когда жертва сочувствует и сопереживает своему же мучителю.
Так вот, вы помните маленького черного человечка в капюшоне, который с видом бухгалтера перечислял и возвещал внемлющей, взволнованной толпе все те многочисленные «прегрешения», за которые расплачивалась очередная «ведьма», проходящая мимо него на эшафот, на дыбу, на костер. Вот он-то и был первым представителем СМФ – загаживания мозгов. И это абсолютно достоверно, ибо сегодня мы точно знаем, что ведьм нет и не было, а грешили как раз те, кто их убивал. Под «святым» предлогом.
Это же надо так извратить Божье слово, Божью веру, чтобы от имени Бога вершить сатанинство! И не год, не два, а восемь веков кряду! О, Запад, велики грехи твои. И ужасна твоя ложь.
Вадим Елфимов:
Вот так же восемь лет подряд уже в наше просвещенное время Запад упорно не замечал – да и сейчас не замечает – тех фашистских изуверств, что творил украинский режим на земле Донбасса, Одессы, Харькова. Всех городов Украины. Которая в конце концов раскололась не по географии, а по духовному разлому: одни сочли эти кровавые непрекращающиеся издевательства «свядомай инквизицией», другие не захотели с этим мириться. И создали Луганскую и Донецкую республики. И за это нацики решили их убить. Всех, от мала до велика.
При всей своей ужасности этот пример – лишь частный случай. Частный случай общего процесса. Давайте посмотрим на Соединенные Штаты. Разве там средства массовой фейкалии не захватили власть? Сначала нарисовали в головах американцев образ хитроумной России, которая будто бы посадила Дональда Трампа им в президенты. Потом туда же посадили Джо Байдена, пририсовав ему 81 миллион голосов, якобы отданных избирателями. Теперь точно так же рисуют желаемую ими картинку того, что происходит в Украине.
Желаемое, конечно, не совпадает с действительностью, но так ведь именно это и прекрасно. Иначе не надо было бы врать. А как прожить, не соврав? Ведь платят не за правду, а за ложь.
Значит, должен быть повод, должна быть причина для вранья. Всякий раз, когда есть правда, западные СМИ должны резко отмежеваться от нее. И все выдумать сызнова. СМФ кормятся с разницы между тем, что есть на самом деле, и тем, что псевдожурналисты подсовывают нам вместо действительности. А подсовывают они то, чего в принципе не могло быть. Никогда.
Вадим Елфимов:
Это подметил и Дональд Трамп-младший. «Вещи, которых на самом деле никогда не было» – озаглавил сын экс-президента США свой очень красноречивый коллаж.
Сын американского политика опубликовал фотографию Джо Байдена с подписью «81 миллион голосов», напоминая об официальных итогах прошлых президентских выборов в Штатах. На фото Джо Байден и сам удивленно разинул рот, как бы говоря: «Вот это да. Неужели мне так много приписали?». И мы понимаем: то, что голоса Байдену приписали – это было, а 81 миллиона «за» никогда не было.
Далее у Трампа-младшего подобраны еще три фотопортрета никогда небывалого. Небывалого в бывшей советской республике. Не было никакого «летчика-аса», именуемого творцами фейков «Призраком Киева». Да и само это название или кличка, согласитесь, больше походит на зловещее предсказание. Вряд ли его мог измыслить человек, хотя бы чуточку любящий этот город, ведь прежде чем появится призрак Киева, по логике, город должен исчезнуть. Стало быть, и саму кличку, и связанную с ней легенду придумали где-то далеко от Киева. И те, кому абсолютно наплевать на судьбу Киева и киевлян.
Далее Snake Island, по-нашему – Змеиный остров. История про то, как Зеленский сначала похоронил, потом наградил, а потом не захотел воскрешать украинских пограничников с этого клочка черноморской суши уже всем хорошо известна, так что повторяться не будем. И, наконец, четвертое фото. Украинская фотомодель Анастасия Ленна с оружием в руках. В общем, девушка якобы вступила в ряды ВСУ и участвует в боевых действиях. На самом деле фото ее было сделано еще до начала российской спецоперации, а в руках у Ленны автомат для игры в страйкбол, на что обратил внимание и Трамп-младший.
Все это было бы смешно, если бы не было так грязно. Так что не вляпайтесь, друзья.