Елфимов: 8 лет подряд Запад упорно не замечал тех фашистских изуверств, что творил украинский режим на земле Донбасса

Авторский взгляд на происходящие события в мире от политолога Вадима Елфимова. Рубрика «Международный эксперт» в программе «Неделя» на СТВ.

Вадим Елфимов, политолог:

Со вчерашнего дня все мировые СМИ, то есть средства массовой информации, переименованы в СМФ – средства массовых фейкалий. Правда торжествует, вещи называют своими именами. А сотрудники этих западных средств переименовываются… Нет, не в ассенизаторов, за что же обижать представителей столь трудной, хоть и грязной, но необходимой профессии, которые занимаются очисткой и откачкой фекалий? То есть процессом обратным тому, что неустанно циркулирует в СМИ, пардон, в СМФ. Как же назвать тех, которые, наоборот, закачивают, накачивают, раздувают, а потом выливают нам на головы всевозможные нечистоты? Эти самые фейкалии от слова «фейк». Раньше они были журналистами, блогерами, экспертами, тиктокерами, инстаграмщиками. А сегодня? Ладно сегодня. Давайте капнем глубже, в западное Средневековье. Кем они были все те долгие 800 лет, что над Европой царила и куражилась якобы святая инквизиция? Кстати, «святой» инквизицию могли назвать только те, кто еще не слышал про «стокгольмский синдром» – это когда жертва сочувствует и сопереживает своему же мучителю. Так вот, вы помните маленького черного человечка в капюшоне, который с видом бухгалтера перечислял и возвещал внемлющей, взволнованной толпе все те многочисленные «прегрешения», за которые расплачивалась очередная «ведьма», проходящая мимо него на эшафот, на дыбу, на костер. Вот он-то и был первым представителем СМФ – загаживания мозгов. И это абсолютно достоверно, ибо сегодня мы точно знаем, что ведьм нет и не было, а грешили как раз те, кто их убивал. Под «святым» предлогом. Это же надо так извратить Божье слово, Божью веру, чтобы от имени Бога вершить сатанинство! И не год, не два, а восемь веков кряду! О, Запад, велики грехи твои. И ужасна твоя ложь.

Вадим Елфимов:

Вот так же восемь лет подряд уже в наше просвещенное время Запад упорно не замечал – да и сейчас не замечает – тех фашистских изуверств, что творил украинский режим на земле Донбасса, Одессы, Харькова. Всех городов Украины. Которая в конце концов раскололась не по географии, а по духовному разлому: одни сочли эти кровавые непрекращающиеся издевательства «свядомай инквизицией», другие не захотели с этим мириться. И создали Луганскую и Донецкую республики. И за это нацики решили их убить. Всех, от мала до велика. При всей своей ужасности этот пример – лишь частный случай. Частный случай общего процесса. Давайте посмотрим на Соединенные Штаты. Разве там средства массовой фейкалии не захватили власть? Сначала нарисовали в головах американцев образ хитроумной России, которая будто бы посадила Дональда Трампа им в президенты. Потом туда же посадили Джо Байдена, пририсовав ему 81 миллион голосов, якобы отданных избирателями. Теперь точно так же рисуют желаемую ими картинку того, что происходит в Украине. Желаемое, конечно, не совпадает с действительностью, но так ведь именно это и прекрасно. Иначе не надо было бы врать. А как прожить, не соврав? Ведь платят не за правду, а за ложь. Значит, должен быть повод, должна быть причина для вранья. Всякий раз, когда есть правда, западные СМИ должны резко отмежеваться от нее. И все выдумать сызнова. СМФ кормятся с разницы между тем, что есть на самом деле, и тем, что псевдожурналисты подсовывают нам вместо действительности. А подсовывают они то, чего в принципе не могло быть. Никогда. Вадим Елфимов:

Это подметил и Дональд Трамп-младший. «Вещи, которых на самом деле никогда не было» – озаглавил сын экс-президента США свой очень красноречивый коллаж.