Валентин Семеняко: надо снимать всякие бюрократические рогатки, снимать ограничения во взаимной торговле

Выдержим ли санкции? Этот вопрос буквально на пороге к Путину адресуют белорусскому Президенту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя, как потом отметит Александр Лукашенко, в контексте происходящего вопрос надо ставить иначе. А вызов бросать самим себе. «Запад толкает нас к еще более тесной интеграции» На фоне роста мировых цен на энергоносители концептуально главы государств согласовали стоимость углеводородов. Это очень важно. И для экономики отдельно взятого домохозяйства, и в целом экономки нашей страны.

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Надо эти дополнительные возможности и дополнительные функции друг у друга диагностировать. И снимать всякие бюрократические рогатки, снимать всякие ограничения во взаимной торговле, во взаимодействии. То есть, собственно говоря, Запад толкает нас к еще более тесной интеграции не только в рамках 28 дорожных карт, но и к расширению этих дорожных карт, которые мы очень долго готовили и на которые возлагаем большие надежды. И мне кажется, что мы должны больше развивать взаимодействие между регионами. Россия серьезно поддержит белорусскую экономику. Как еще встреча лидеров Беларуси и России повлияет на будущее? Читайте здесь. «Очень важно нам позаботиться о собственной обороноспособности»

Из Киева пришла новость: Россия и Украина движутся к компромиссу в переговорах. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Но заверений в последние недели приходило много, порой противоречивых. А десятки баз, сотни танков и бронетранспортеров, тысячи натовских солдат как были, так и остаются расквартированы недалеко от западных границ нашей страны. Поэтому среди договоренностей – укреплять союзную обороноспособность. Среди первых конкретных мер – в нашу страну прибудут самые современные образцы военной техники. Те, о которых с уважением говорят эксперты НАТО.