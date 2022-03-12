Прямой эфир

Макей: мы готовы участвовать в переговорном процессе, если нас об этом попросят и если в этом будет необходимость

12 марта 2022 07:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь надеется на дипломатическое решение российско-украинского конфликта и готова оказать максимальное содействие для облегчения переговоров между сторонами. Об этом заявил глава МИД нашей страны Владимир Макей в интервью Центральному телевидению Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макей: мы готовы участвовать в переговорном процессе, если нас об этом попросят и если в этом будет необходимость-1

Именно в Беларуси российская и украинская делегации уже провели три раунда мирных переговоров и прилагаются все усилия для создания комфортных условий для них.

Макей: мы готовы участвовать в переговорном процессе, если нас об этом попросят и если в этом будет необходимость-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
В чем заключается наша роль? Мы не являемся стороной переговоров, хотя мы не уходим от ответственности и готовы участвовать в переговорном процессе и внести свой вклад в разрешение ситуации, если нас об этом попросят и если в этом будет необходимость. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы оказывать максимальное содействие обеим делегациям, которые пребывают на территории Беларуси. Мы стараемся создать удобную логистику, мы обеспечиваем всем необходимым с точки зрения организационно-технической. Естественно, важны вопросы логистики, создания комфортных условий для работы, обеспечения связью. И самое главное, Президент Беларуси однозначно гарантировал всем участникам обеспечение безопасности на время проведения этих переговоров. Так что мы готовы и дальше вносить наш посильный вклад с той целью, чтобы как можно скорее прийти к успеху на этих переговорах.

Макей: мы готовы участвовать в переговорном процессе, если нас об этом попросят и если в этом будет необходимость-7

Читайте также:

«Пропаганда будет ещё более агрессивной». Лазуткин о решении Мeta и российско-украинском конфликте

Игорь Луцкий: «Завтра будет только лишь в том случае, если мы будем работать, невзирая ни на какие проблемы»

Авдонин: «Страны НАТО действуют агрессивно и готовы применять совершенно невоенные методы»

# Международная политика # Владимир Макей # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Не мы на них нападали, не мы! Превентивно ВСУ начали стрелять». Лукашенко рассказал подробности ввода войск России в Украину
11 марта 2022 12:54

«Не мы на них нападали, не мы! Превентивно ВСУ начали стрелять». Лукашенко рассказал подробности ввода войск России в Украину

Президент Беларуси провёл телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби
09 марта 2022 17:00

Президент Беларуси провёл телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби

Представитель России спрогнозировал тяжёлую работу в дальнейших переговорах с Украиной
08 марта 2022 09:45

Представитель России спрогнозировал тяжёлую работу в дальнейших переговорах с Украиной