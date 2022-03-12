Макей: мы готовы участвовать в переговорном процессе, если нас об этом попросят и если в этом будет необходимость

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

В чем заключается наша роль? Мы не являемся стороной переговоров, хотя мы не уходим от ответственности и готовы участвовать в переговорном процессе и внести свой вклад в разрешение ситуации, если нас об этом попросят и если в этом будет необходимость. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы оказывать максимальное содействие обеим делегациям, которые пребывают на территории Беларуси. Мы стараемся создать удобную логистику, мы обеспечиваем всем необходимым с точки зрения организационно-технической. Естественно, важны вопросы логистики, создания комфортных условий для работы, обеспечения связью. И самое главное, Президент Беларуси однозначно гарантировал всем участникам обеспечение безопасности на время проведения этих переговоров. Так что мы готовы и дальше вносить наш посильный вклад с той целью, чтобы как можно скорее прийти к успеху на этих переговорах.