«У нас фактически единое таможенное пространство – нет пошлин». Политолог о положительных сторонах санкционной политики

Выдержим ли санкции? Этот вопрос буквально на пороге к Путину адресуют и белорусскому Президенту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя, как потом отметит Александр Лукашенко, в контексте происходящего вопрос надо ставить иначе. А вызов бросать самим себе. Россия серьезно поддержит белорусскую экономику. Как еще встреча лидеров Беларуси и России повлияет на будущее? Читайте здесь. «Бренды уходят, иностранные компании уходят – открываются огромнейшие ниши»

Вячеслав Сутырин, политолог, главный редактор Eurasia.Expert:

Если разобраться, Евросоюз сейчас получает из России около 45 % газа и угля, 25 % нефти, 20 % мировой торговли пшеницей приходится на Россию. Это колоссальные цифры. И все цены на эти товары сейчас пробили потолок. И нам, конечно, это выгодно. И Беларуси это выгодно. Потому что Беларусь – это мощный производитель продовольственных товаров, которые Беларусь экспортирует во многие страны мира. Поэтому это дополнительный доход для бюджетов наших стран, а значит, дополнительный ресурс для развития прежде всего замещающих производств. Бренды уходят, иностранные компании уходят – открываются огромнейшие ниши, которые мы никак не могли бы освоить, если бы не эта ситуация. «У нас фактически единое таможенное пространство – нет пошлин»

Вячеслав Сутырин:

Мы интегрируемся в рамках Евразийского экономического союза, то есть у нас фактически единое таможенное пространство – нет пошлин. Более того, по мере реализации союзных программ, понимаете, сейчас союзные программы начинают играть совершенно другим цветом. Дело в том, что если, допустим, год назад нам прогнозировалась около миллиарда долларов ежегодная прибыль от реализации этих программ, то сейчас, я думаю, это надо умножить в несколько раз. Почему? Потому что реализация союзных программ означает создание безбарьерной экономики, практически единой экономики в рамках нашего Союзного государства. «Коллективная безопасность обеспечена очень прочно»