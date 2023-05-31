«Российская сторона не уделяла достаточного внимания обустройству». Как обезопасить границу от проникновения диверсантов?

Александр Маркевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Чтобы своевременно выявлять, нужен контроль за границей и прилегающей местностью, в том числе и с той стороны. Необходимы системы видеонаблюдения, чтобы они были смонтированы. Их за один день или за неделю не смонтируешь, потому что это целый комплекс мероприятий. И в пограничной науке есть такое понятие как обнаружить признаки нарушений или подготовки к нарушению государственной границы. Соответственно, провести мероприятия по задержанию нарушителей. Нарушители – это фактически вооруженное вторжение осуществлялось. Поэтому в свое время, видимо, российская сторона не уделяла достаточного внимания обустройству границы, потому что классика советская, Президент вчера об этом говорил, что нужно опираться на то, что у нас есть и совершенствоваться в этом, поэтому признаки нарушения границы или техническими, или людскими ресурсами видеть, в том числе и подготовки к ее нарушению. Или контрольно-следовые полосы, в зависимости от этого уже мероприятия осуществляются.

Мы видим, что в Белгороде в пункте пропуска пограничники находились. У них даже коллективного оружия не было. Только легкое стрелковое, какое они могут сопротивление оказать подготовленным людям, которые участвую в диверсионно-разведывательной деятельности? Это тоже спецназ, только с другой стороны. Это люди подготовленные, им специальные мероприятия необходимо проводить. Президент вчера подчеркивал, что нам нужно развивать маневренные группы, они именно для этого и предназначены, чтобы своевременно выявить, выяснить, на какой местности они находятся, затем уже привлечь отряды поддержки, группу усиления, чтобы блокировать этот район, не допустить расширения, проникновения из вглубь Беларуси. И приступить к уничтожению совместно с другими имеющимися силами и возможностями.

Читайте также:

Почему ещё не состоялось контрнаступление со стороны ВСУ? Ответил представитель бригады «Дон»

Азарёнок: «У Батьки никаких красных линий нет, и красная линия – это граница Беларуси»

«У них даже ядерное оружие общее!» На каком уровне сейчас сотрудничество Беларуси и России?