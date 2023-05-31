«Элементарное действие требует 15-20 согласований». Как действовать в информационных войнах?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Информационный фронт новой холодной войны – тема сегодняшней программы «САСС уполномочен заявить». Надежда Сасс, СТВ:

Вы согласны с тем, что проблема сегодня, если мы говорим о сторонах конфликта, в России исключительно в скорости принятия решений, все равно бюрократическая машина сохраняется. И если в Украине это создание фейков, каких-то определенных волн, которые возбуждают молодежь и общество, это происходит молниеносно, даже факт-чекинг никто не проводит, то здесь, к сожалению, в некоторых ситуациях видим, что не хватает этой динамичности.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации:

Это правда, они более подвижны, при этом более динамичны, в них сложнее попасть. В движущуюся мишень вообще сложнее попасть, это хорошо видно и в спорте на примере боксерских поединков. Проблема в скорости принятия решения, она колоссальная, она в России никак не решена, потому что даже элементарное действие требует 15-20 согласований и решений. В то время как в современных информационных операциях, войнах действовать надо мгновенно. Вот если неожиданно нас застанут врасплох, чего тоже быть не должно, информационная атака противника, реагировать на нее надо в течение первого часа. А желательно в течение первых 30-40 минут. Иначе ситуация выйдет из-под контроля. У наших противников такая реакция есть не потому что они умнее или лучше подготовлены, но у них есть право на принятие решений без согласований в определенном диапазоне, то есть каждый командир имеет право принимать решение самостоятельно в рамках. Во-вторых, у них есть право на ошибку, что важно, это чисто американская вещь. Потому что там американский специалист, который отвечает за проведение операции, имеет право допустить определенное количество ошибок. Вот если он ошибается в течение 3-4 месяцев или полугода, тогда встает вопрос о том, чтобы его снять и заменить кем-то. Но в течение этого времени, пока действует кредит доверия, он может ошибаться сколько угодно, но он должен выиграть эту информационную операцию. У нас же любая элементарная ошибка может стоить карьеры человеку, который эту ошибку совершил. А не ошибаются только те, кто не рискует. И в этом отношении создается парадоксальная ситуация, когда сидит специалист, руководитель или чиновник. Он думает, что делать? Как-то действовать, а вдруг это окажется неправильно. И он понимает, что если он просто ничего не сделает, а займет выжидательную позицию, то ему выговор вкатят. Выговор не приговор. С этим можно жить. Но если он на свой страх и риск предпримет ответные действия и они окажутся неправильными, это будет стоить ему карьеры.

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:

Я с вами абсолютна согласна, что скорости не хватает. Со второй стороны, вы правильно сказали, что там есть право на ошибку. Но почему право на ошибку? Чем больше ложь, тем больше ей поверят, поэтому сколько бы они ни врали, о чем бы ни говорили, им уже все равно, там все запутано. Почему у нас иногда нет права на ошибку и почему могут быть отложенные решения? Потому что наша ошибка может донести недостоверную информацию. Или мы можем где-то ошибиться. Дело не в том, что нам не простят этого вышестоящие чиновники или органы. Нам не простят этого люди, потому что они поймут, что мы тоже не тот конкретный источник информации, который говорит всегда только правду и дает выверенную информацию. Поэтому это репутационный риск для меня как для источника информации. Пусть я лучше на секунды запоздаю, но я приучу к тому, что только моя информация самая точная, верная, она не навредит. Андрей Манойло:

Абсолютно с вами согласен, я сам все время так говорю. Но есть правило, что правильные решения, сделанные с промедлением или несвоевременно, правильным решением уже не будут. И в этом отношении мы часто сталкиваемся с фейками, они начинают вирусным образом распространяться на большой аудитории, они захватывают умы, выводят людей на эмоции. А противодействия нет, потому что решение не принято. И вот когда проходит время, официально лицо появляется и выдает абсолютно правильную сводку и делает правильное заявление, где выверено все до последней детали, эта информация уже никому не интересна, потому что фейк сделал свое дело. И в этом отношении промедление смерти подобно. В свое время у римских командиров были кости боевые, когда они не знали, как им действовать, они бросали кости, действовали так, как покажет это гадание. Никогда не ждали у моря погоды, никогда не занимали пассивную позицию. Потому что пассивная позиция гарантированно приводит к поражению. А активные действия, даже неправильные, далеко не всегда. Надежда Сасс:

Есть великолепная фраза, меня обманывать несложно, я сам обманываться рад. Говорим сегодня о скорости, эффективности, оперативности, есть ли возможность сегодня достучаться до украинского общества, подарить ему правдивую информацию в этом обезумевшем потоке ложной? Как подготовить нас самих к тому, чтобы не стать этими объектами манипуляции фейков?