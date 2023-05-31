Законопроект о народном ополчении рассмотрят депутаты 31 мая
Новости Беларуси. Ряд важных законопроектов выносится 31 мая на рассмотрение депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти минуты в Овальном зале проходит заседание девятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Среди документов, которые пройдут сегодня первое чтение, законопроект о народном ополчении.
В основе сохранения мира и спокойствия на белорусской земле – территориальная защита. На всенародность ее обеспечения ориентирует Президент. Принятие закона после соответствующих доработок станет еще одним серьезным шагом к тому, чтобы гарантировать надежную защиту от любых вызовов, рисков и угроз.
Также в повестке законопроекты, касающиеся вопросов предпринимательской деятельности, здравоохранения, трудовых отношений, средств массовой информации. В одном чтении планируется рассмотреть проекты законов о ратификации протоколов между Беларусью и Россией. Речь о документах, устанавливающих правила обращения с медицинскими изделиями, о судоходстве, а также об условиях пересечения границ по железной дороге.