Законопроект о народном ополчении рассмотрят депутаты 31 мая

Новости Беларуси. Ряд важных законопроектов выносится 31 мая на рассмотрение депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти минуты в Овальном зале проходит заседание девятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Среди документов, которые пройдут сегодня первое чтение, законопроект о народном ополчении.

В основе сохранения мира и спокойствия на белорусской земле – территориальная защита. На всенародность ее обеспечения ориентирует Президент. Принятие закона после соответствующих доработок станет еще одним серьезным шагом к тому, чтобы гарантировать надежную защиту от любых вызовов, рисков и угроз.