Всегда лезут в самое эмоциональное. Зачем змагары раскачивают общество на теме ЦЭ?

Григорий Азаренок, СТВ: То, что попытались змагары сделать скандалом с этим ЦЭ, конечно, сейчас вопросы образования, сезон в июне, люди сдают экзамены, поступают. Это все сейчас на слуху и на виду. И возникли некие технические сбои при подсчете баллов.

Юрий Терех, публицист:

Они всегда лезут в самую эмоциональную тему. Тогда начали с этим коронавирусом, люди переживали, туда они и били. Да, переживают родители за детей. Понятно. Но разберутся, не переживайте, все будет хорошо. А сразу начали раскачивать, начали давить на больное, на родителей, что у ваших детей воруют баллы ЦЭ. Только зачем воровать баллы ЦЭ? Их что, отдадут детям чиновников? Или как? Даже суть не в этом, да история эмоциональная, люди на нервах, вот сюда и начали качать, чтобы как-то зацепить. Кого-то даже зацепили. Люди переживали, ходили сегодня в Министерство образования выяснять что и как. Им там все объяснили.

И вот только люди сходили, это раскрутили и сразу дали объявление: кто ходил в Министерство, свяжитесь с нами, расскажите нам все это анонимно. Но они же, дебилы, не понимают, что там пропускная система, там паспорта показываешь на входе, их регистрируют, там видеокамеры. Всех, кто с ними свяжется, моментально вычислят. Люди просто пойдут по уголовке, потому что это передача материалов экстремистскому сообществу. Часть людей посадят, кто свяжется. Они поднимут крик, что это же из-за того, что пошли искать правду в Министерство образования. Так нет, это вы их сами подставили и сами подговорили, пришлите нам какую-то информацию. Вот так и работают, подставляют людей под статьи.

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