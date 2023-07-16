«Разговоры о вступлении Украины в НАТО начались ещё в 1994 году». Почему успехом это не завершилось?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

НАТО в коммюнике на саммите в Литве заявила, что не стремится к конфликту с Россией, не представляет для нее угрозы, но не может считать Российскую Федерацию своим партнером. НАТО хочет поддерживать открытыми каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации, говорится в документе. Наверное, ради этого и собирались успокоить Россию. Если серьезно, какого еще результата могли ожидать в Киеве, когда при власти, скорее, команда двоечников, которые не знают историю, теорию международных отношений, международное право, когда на страну, на территории которой между великими державами ведется proxy war распространили гарантии безопасности. В том-то и смысл, что к proxy war прибегают тогда, когда в силу различных причин не могут или не хотят воевать напрямую. О попытках Украины вступить в Альянс детальнее в нашем сюжете.

Первые разговоры о вступлении Украины в НАТО начались еще в 1994 году. А первое официальное обращение украинского правительства к Альянсу прозвучало лишь в 2008. Тогда же из-за позиции Франции и Германии Киеву отказали. По словам французского экс-премьера, присоединение к НАТО этой страны может привести к нарушению баланса влияния между Европой и Россией. С 2008 года Альянс начал систематически кормить Украину обещаниями. Мол, при выполнении определенных требований и при определенных обстоятельствах Киев все-таки получит свое место в Североатлантическом альянсе. С того времени прошло 15 лет. А этот вопрос до сих пор висит в воздухе. Хотя обещания все так же слышны.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

Я предложил план из трех пунктов по приближению Украины к НАТО. Это пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей через создание совета Украина – НАТО, а также отмена для Украины необходимости выполнения плана действий по членству, что позволит ей сократить процесс.

Несмотря на все планы и предложения Столтенберга, до сих не прозвучало ни одного официального приглашения Киеву вступить в Альянс. Вместо этого страны-участницы НАТО предлагают Украине альтернативные формы взаимодействия и помощи, чтобы хоть как-то сгладить отказ от полноценного участия в организации. Все это свидетельствует о том, что страны НАТО просто ищут предлог, чтобы не принимать Украину в Альянс. Во-первых, сейчас невозможно точно определить фактические границы государства. А во-вторых, вступление Украины в Альянс обязует все остальные страны вмешаться в СВО, что в результате приведет к полномасштабной войне. Европа к такому не готова.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ:

Западные страны поставляют Украине танки, средства противовоздушной обороны и амуницию – все, в чем нуждается республика в данный момент. А о вступлении страны в НАТО сейчас не может быть и речи. Еще одним утешительным призом станет учреждение совета Украина – НАТО. Этот совет, по словам Столтенберга, призван укрепить политические связи Альянса с Киевом. Также страны НАТО пообещали согласовать план многолетней поддержки Вооруженных сил Украины.

Джо Байден, президент США:

Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок. По сути, накачка оружием – единственное, что для Украины сделали страны НАТО. И как считают эксперты, Западу гораздо выгоднее использовать Украину как инструмент войны с Россией, как полигон. При этом не ввязываясь в полной мере в открытое противостояние. Надежда Сасс:

Как бы вы охарактеризовали атмосферу, которая царила в Вильнюсе на саммите? Мы помним, какие угрозы, шантаж звучали из уст Украины в лице Владимира Зеленского. Думаю, результат совершенно был неожиданным для его команды, потому что того, о чем мечтали многие (не думаю, что об этом мечтал Владимир Зеленский, но определенная группа маргиналов), о каком-то призрачном членстве НАТО – она разбилась.