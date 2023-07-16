Игорь Каско: создание биооружия – это большая проблема и большая трагедия для всего населения

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Никита Рачиловский, СТВ:

В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Здравствуйте. Вопросы социальной сферы, всех ее отраслей, защита интересов граждан и поддержка людей всегда находятся в приоритете и фокусе внимания в нашей стране. Кто бы как красиво на Западе ни рассказывал о заботе о людях, но такой мощной социальной сферы и политики, как в Беларуси, еще очень многим предстоит достичь и перенять наш опыт. И именно о социальной сфере мы сегодня и поговорим. У нас в гостях член Совета Республики Игорь Каско. Насколько важна тема здравоохранения? Никита Рачиловский:

На последнем совместном заседании парламента активно обсуждалась социальная сфера. Сегодня система здравоохранения находится на передовой. Поделитесь, пожалуйста, достижениями в этой сфере. Возможно, есть какие-то инновации?

Игорь Каско, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Вопрос о том, что на передовой, – такой сложный вопрос. Но то, что в центре внимания, это точно. Как и любая отрасль социальной сферы, здравоохранение – это то, что окружает человека, его жизнь, его здоровье. И эта тема всегда болезненная, она очень болезненно воспринимается и населением, она болезненно воспринимается и персоналом медицинским, и обсуждения вокруг этой темы. Поэтому здравоохранение находится в центре внимания. Но я хотел бы сказать, что вот это повышенное внимание, а иногда и те критические замечания, которые идут в сторону системы здравоохранения, они тоже идут на пользу этой системе. Уже достаточно посмотреть, как сейчас у нас идет реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов, капитальные ремонты центральных районных больниц в республике и тому подобное. Все это как следствие того повышенного внимания, которое правительство уделяет сфере здравоохранения. Никита Рачиловский:

Стоит ли нам бояться того, что может выйти из биолабораторий, которые расположены по всему евразийскому пространству? Игорь Каско:

Здесь я бы разделил ответ на несколько моментов. Первое. Биобактериологические лаборатории существовали, существуют всегда. Даже у меня в больнице, которой я руковожу, тоже есть бактериологическая лаборатория, которая работает с микроорганизмами патогенными, достаточно высокопатогенными. И основная цель функционирования этих лабораторий – это в первую очередь нахождение путей лечения пациентов, которые заболели теми либо иными вирусными, бактериальными заболеваниями. Ну, к сожалению, вот вторая часть, хотел бы отметить, если здесь уже присоединяется компонент военный, создание биооружия и тому подобное, – это, к сожалению, большая проблема и большая трагедия для всего населения земного шара. Какие бы ни были суперовские условия в этих биолабораториях, всегда существует человеческий фактор, который невозможно исключить. И каким-то образом даже в мирной ситуации предотвратить какую-то утечку бывает достаточно сложно. И до сих пор идут, наверное, споры, откуда взялся коронавирус и почему. Он такой агрессивный был и имел для населения земного шара такие тяжелые последствия. О педагогах: «Это люди, которые не только учат, они воспитывают и сохраняют детям жизнь»

Никита Рачиловский:

В своем поздравлении с Днем Независимости Президент поблагодарил всех, кто воспитывает и учит детей, всех, кто лечит и спасает жизни. И отметил, что без этого невозможны прорывные технологии. Как вы это понимаете? Игорь Каско:

Вы знаете, в жизни каждого человека, я не побоюсь этого слова сказать, есть один ангел-хранитель, их много, но вообще это учитель. Я выражу, наверное, множество специалистов с педагогическим образованием одним словом. Это люди, которые не только учат, они воспитывают и сохраняют детям жизнь. Может быть, в ряде случаев, особенно с профилактической целью, с профилактической работой они в этом плане эффективны. Может быть, гораздо больше всех остальных специальностей. Я всегда говорю: когда из жизни человека пропадает учитель, надо ждать какой-то проблемы или беды. В здравоохранении уход детей на каникулы. Они оставили школу, они ушли домой. Для нас выходные дни, когда дети не в школе, а находятся в семье. И вот здесь жди беды, потому что вот самый святой человек – это учитель. Врач позволяет сохранить здоровье и обеспечить физическое и все прочие виды благополучия. А уже здоровый, образованный человек, конечно, и будет основным носителем тех прорывных технологий, тех новых внедрений, которые ждет вся страна, весь мир. И все мы с вами. Никита Рачиловский:

Тем более у нас в стране особый статус у учителей, у врачей. Сам Президент как педагог всегда большое внимание уделяет этой сфере, сфере образования и хорошему отношению к педагогам.

Игорь Каско:

Точно так. Я всегда говорю, что это святые люди (учителя), и мы все должны в первую очередь крайне уважительно к ним относиться, потому что это будущее наше. Никита Рачиловский:

Но очень часто говорят, что статус учителя изменился. Или статус каким был, таким и остался, как вы считаете? Игорь Каско:

Дело в том, что на данный момент меняется общество, меняется подрастающее наше поколение, меняются приоритеты и желания. Конечно, если прийти в аудиторию школьную, например, и начать разговор с целью профориентации, то я скажу, что немного ребят хотят связать свою жизнь с преподаванием, с медициной. Достаточно мало. Но над этим тоже надо работать. И для этого в первую очередь надо проводить профориентационную работу, показывать хорошие стороны одной профессии, второй. И выбирать тех ребят, которые способны быть учителями и врачами. Предквалификационный отбор должен быть. Сенатор о плюсах и минусах белорусской молодежи Никита Рачиловский:

Какой вы видите белорусскую молодежь?

Игорь Каско:

Дело в том, что сказать плохая или хорошая… Вот так сейчас все рассуждают... Мы уже, во-первых, не сильно молоды, поэтому это, наверное, будет не совсем объективно. Но дело в том, что так как мне приходится работать с детьми, а с детьми я работаю уже в общей сложности практически 30 лет, конечно, поколения меняются. И, конечно, вот современное поколение, дети, которые еще, может быть, в возрасте меньше 10-12 лет, уже другие. Это абсолютно другой тип мышления. То поколение, которым около 20, которые приходят на работу, тоже имеют свой тип мышления. Они более эффективны в работе, какой-то объем работы, особенно, если он связан с какими-то высокими технологиями, внедрением и тому подобное, могут сделать за более короткий промежуток времени. Но есть недостатки, конечно. Какие в основном? Очень слабое чувство ответственности за содеянное – это раз. Быстрое принятие решений очень часто без того, чтобы посоветоваться со старшим поколением. Дело в том, что старшее поколение имеет одну черту, которая отсутствует у молодежи, – опыт, приобретенный в течение жизни. И старшее поколение немножко видит последствия любых действий. И вот это надо понимать. То есть в идеале вот та современная молодежь, скомпонованная со старшим поколением, – они были бы крайне эффективны. То есть это и внедрение всего современного, в то же время контроль и чувство ответственности за проведенную работу. Что мне лично не нравится? Это, конечно, чрезмерная зависимость от средств коммуникации. Мне не нравится, что они уходят от общения живого друг с другом, а уходят куда-то в Сеть. И это меняет наш уклад, наши культурные традиции, которые всю жизнь были на наших славянских территориях и тому подобное. Мне не нравится, что наши люди начинают задумываться о семье как-то очень поздно. А ведь как медик я потом вижу, насколько сложны последствия вот этих поздних браков, позднего деторождения и тому подобное. То есть это уже потом проблема, которая в конечном итоге… Ведь как молодежь рассуждает? Вот сейчас я должен пожить для себя. Многие рисуют такой вот какой-то необычный образ для себя, вы знаете, особенно в последнее время в школах, общаясь с коллективами детей, вы знаете, вот для них образ свой, они видят вот идеальный: пальмы, шезлонг под пальмой, ты лежишь на этом шезлонге с ноутбуком, работаешь, когда это тебе надо. К сожалению, вот такие моменты не очень конструктивные. Поэтому молодежь наша разная. Но в то же время это новое, и это то, что заставляет двигаться в развитии нашего земного шарика.

Никита Рачиловский:

Что бы вы пожелали нашей молодежи? Игорь Каско:

Конечно же, в первую очередь любить родину, как своих родителей. Это в первую очередь. Потому что как бы жизнь ни повернулась, где бы ты ни оказался, вот этого ощущения твоей земли, твоей страны, твоей родины у тебя не будет больше нигде за границей. Это первое. Да, материальные блага, может быть, где-то будут лучше, могут быть хуже – по-всякому может быть. Но нет ни одной страны, где бы что-то давалось просто так, за бесплатно, без приложения усилий с твоей стороны. Поэтому молодежь должна дерзать, развиваться, приобретать новые компетенции, двигаться вперед, но помнить о роде.