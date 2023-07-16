Никола Миркович: «Зеленскому снова напомнят о том, какова его роль в этой войне. Он марионетка США»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

После саммита НАТО в Вильнюсе мы не можем не отметить растущий раскол между украинскими лидерами и западными элитами. И обе стороны утверждают, что недопонимания были устранены, но я имею основания полагать, что саммит оставил многих в Киеве в глубоком отчаянии. И они испытывают подозрения по поводу реальных мотивов и намерений Запада по отношению к текущей войне. Считаете ли вы, что Зеленский и западные лидеры смогут преодолеть этот кризис отношений?

Никола Миркович, глава неправительственной организации «Запад-Восток» (Франция):

Да, я думаю, они преодолеют этот кризис. Не стоит забывать, что эту войну в основном ведет НАТО. Йенс Столтенберг в Вильнюсе сказал, что НАТО тренировали украинскую армию с 2014 года. Мы знаем, что Украина пользуется разведданными генералов НАТО, так что НАТО ведет эту войну в Украине. И я хочу сказать, что Зеленскому снова напомнят о том, какова его роль в этой войне. Он марионетка США. И это не мои слова, это говорит Николай Азаров, который был премьер-министром Украины. Он говорил, что Зеленский – марионетка НАТО, его роль, чтобы такой марионеткой быть. Зеленский очень много требует, в частности быструю интеграцию. Он это делает потому, что он получает обратную связь от военных на фронте, все идет не так, как он ожидает. И есть основания полагать, что российская оборона гораздо сильнее, чем полагали Запад и Зеленский. Военные в Украине сейчас знают, что единственная надежда на то, чтобы изменить ход войны, – это полная интеграция в НАТО, присутствие войск НАТО на передовой, больше вооружения от НАТО. Как мы понимаем, Запад не готов на это пока сейчас пойти, они не готовы пойти на полномасштабную конфронтацию с Россией, а это неизбежно произойдет, если Украина будет интегрирована в НАТО. Конечно, Украина во фрустрации, но им придется это пережить, потому что Зеленский был комиком, он услуживал людям, сейчас он в роли президента услуживает НАТО и США. Надежда Сасс:

Мы можем сказать, что за последнее время риторика Запада немного изменилась и стала мягче в отношении РФ? Такого Зеленского им выгодно держать, чтобы в случае поиска определенных точек соприкосновения говорить: это же не мы, это украинцы такие, не могут усмириться.

Евгений Семибратов, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (Россия):

Я бы не сказал говорить что Запад в одностороннем порядке стал более сговорчивым. Давайте для начала перенесемся еще раз на саммит в Вильнюсе. Если мы посмотрим на заявления со стороны стран НАТО, то что они такое сказали? Очередные партии натовского оружия, абстрактные гарантии, что Украина вступит в НАТО когда-нибудь. И тут уже невольно в голову приходит историческая параллель со вступлением Турции в ЕС, который уже 50 лет сидит в предбаннике. Украинское руководство почему-то не любит историю как предмет и забывает, что можно сходить в ближайшую библиотеку, открыть любой учебник по истории XX века и ознакомиться с судьбой тех стран, на территории которых происходило противостояние глобальных центров силы. В связи с такой неосведомленностью, необразованностью мы видим такую реакцию. Надежда Сасс:

Я бы хотела, чтобы мы обратили внимание на цитату официального представителя госдепартамента США Мэттью Миллера, которые на брифинге заявил, что вступление Украины в НАТО во время конфликта означало бы войну США с Россией.

Мэттью Миллер, руководитель пресс-службы Госдепартамента США:

Вступление Украины в НАТО во время конфликта означало бы войну США с Россией. При президенте Байдене такого не произойдет.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Все ясно и понятно. Опять мы возвращаемся к НАТО. Оно глобально продолжает решение тех задач, которые были заложены концептуально. В 2022 принята новая военная доктрина НАТО. В ней прописано: противник – РФ, возможный не партнер, а тот, с кем придется воевать, – Китай. И все это четко укладывается в то, что делается сегодня. Все пункты выполняются. Нельзя так легко и поверхностно относиться к тем решениям, которые приняты на саммите НАТО. Ведь за строчками остается 300 тысяч группировки, которая будет развернута на постоянной основе вблизи наших границ. Так, мимоходом. Это не считая группировки, плюс ракеты, которые поставляются, якобы закончились. Сегодня запустится военпром, и он будет дальше готовиться. Возвращаясь к словам Столтенберга. Ведь изумительно сказано: мы сегодня ведем войну, Не Украина ведет – сегодня ведем войну. И это главное в том, что он сказал. Они четко понимают: сегодня они воюют руками Украины и готовят весь союз НАТО к будущей войне с Россией, если не получится сегодня руками Украины. Это будет Польша, будут другие силы. Но они опять выигрывают время. И переформатируют собственные промышленность, экономику, сознание людей, которые напуганы Россией бог знает как. Россияне пусть подтвердят. Выедь за границу – как относятся к русским сегодня. Надежда Сасс:

Им посчастливилось быть наблюдателями в данном конфликте.