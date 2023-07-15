Азаренок: «Муры будут вечно. Это каменные стены белорусского храма, где поют молитвы за Президента и Отечество»

Авторская журналистика продолжит наш выпуск. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ «Тайные пружины политики» от Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, политические обозреватель:

Начнем с западников. Тойнби и Грамши. У Тойнби есть понятие «схизма души». Это ситуация, когда из жизни творческого меньшинства уходят добродетель, стиль и цель и происходит вульгаризация языка, манер, поведения, культуры. Классический пример – поздний Рим, в котором мужская мода стала имитацией грубости варваров, а матроны начали имитировать поведение женщин низов, включая проституток из дешевых лупанариев. «Схизма души» превращает творческое меньшинство просто в доминирующее, лишенное содержания, стержня, а следовательно обреченное на социальную гибель.

Григорий Азаренок:

Одно из центральных понятий А. Грамши – культурная гегемония. Речь идет о доминировании господствующего класса (у Грамши – буржуазии) в сфере ценностей, идей, культуры. Массовая культура, то, что Бжезинский назвал tittytainment, замешанная на голом консьюмеризме (потреблении) и используемая верхушкой США для завоевания сознания и подсознания народов других стран, а также и своего населения, вернулась к ней бумерангом. «Мы заберем ваших детей», – говорил Грамши, обращаясь к буржуазии. Под «мы» он имел в виду коммунистов как носителей высокой культуры и морали. У коммунистов не получилось. Получилось у низов – белой и черной рвани. Но у нас есть рвань розовая, делающая из наших детей дегенератов. Можно сказать, авиалайнеры деградации.

Кто может выйти и открыто сказать, что это норма? Кто может в открытую заявить, что это те самые традиционные ценности, порыв к подвигу, созиданию и истине? И если это, как порнуха, набирает миллионы просмотров, то это катастрофа, это приговор всем нам. Государство, противостоящие Западу и выстроенное на иерархичных принципах, несовместимо с дегенератами, они хотят себе государство дегенератов и будут пытаться разрушить муры всегда. Они считают себя яркими личностями, нестандартными, которых давит ужасная система. Григорий Азаренок:

И не надо потом удивляться, как это сборище тупиц шастают по улицам по инструкциям из интернетов. Их мозги разобрали на кубики Рубика. А потом при полете в мусорку или приближении к голове арматуры наивные будут спрашивать: а нас за шо? А ведь казалось – элементарные вещи. Которые понимает каждый простой мужик.

Все, кто гнался за европейскими ценностями, на сегодня живут как попрошайки, уничтожив свое сельское хозяйство, свои предприятия – буквально все, из чего состоят их западноевропейские ценности. Подробнее смотрите здесь. Григорий Азаренок:

Но великая белорусская держава решит все вопросы. В том числе – квартирный.

Вот реально, я когда-то говорил и сейчас говорю: ставлю на весну 2023 года. Запомните этот твит. Григорий Азаренок:

Погромы! Погромы в гнездах деградантов. Погромы в умах либерастов. Погромы прозападной нечисти. Погромы змагарской падали. Погромы диверсантов. Погромы потребублюдства. Погромы ленивой чвани. Есть кому это делать под яростный горн, играющий попутку. Дует свежий ветер. Шторм, тайфун и буран. Юные воины внутренних войск. Новые отряды. Под батькиным знаменем. Берцы с металлом.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси:

Каждое подразделение имеет свой определенный уникальный почерк после того, как начинается непосредственно боевая работа. В чем уникальность этих подразделений спецназначения, которые мы создали? В системе органов внутренних дел, предназначенных для нашей повседневной деятельности, осуществляют силовое прикрытие оперативного состава, который реализует специальные мероприятия, специальные операции.

«Буран» – это означает стихия, суровость, жесткость.

Николай Карпенков:

Мы стараемся реализовать тот уникальный богатый опыт, который есть у нас в подразделениях НКВД, когда они выявляли диверсантов, полицаев, коллаборационистов, которые скрывались в наших лесах. Наши подразделения способны выполнять задачи и в гражданской одежде, и в тяжелом обмундировании.

– Я очень рад, что мне довелась честь присутствовать на смотре боевой готовности отрядов специального назначения «Буран» (Гомель) и «Тайфун» (Гродно). Хотелось бы отметить достаточно высокий уровень профессиональной подготовки обоих отрядов на начальном этапе их становления как молодых подразделений. Подчеркиваю уровень взаимодействия с местными органами власти и местными органами силового блока. Все достаточно организовано и способствует эффективному выполнению боевых задач, стоящих перед подразделениям.

Николай Карпенков:

Нигде такого нет в отношении исполнительной власти, как в этом подразделении. Это подразделение укомплектовано на 100 %.

Считаю это достойным, быть бойцом спецподразделения, особенно, когда мечтаешь об этом с самого детства. Ты стремишься, смотришь какие-то видео, потом попадаешь сюда. И хочется уже выполнять какие-то боевые задачи.

Здоровый, хороший, крепкий, боеспособный коллектив.

Когда ты уже в самом подразделении, есть какая-то ответственность перед людьми, которых ты защищаешь, перед жителями нашего города, нашей республики. В случае чего готовы выполнять любую поставленную задачу.

Самое главное, наверное, поступить по совести и по законодательству Республики Беларусь.

При выполнении задач боевых хочется, чтобы наш народ чувствовал себя в безопасности там, где наше спецподразделение будет нести службу или выполнять какую-то поставленную задачу. В данный момент военнослужащие отряда специального назначения готовы к выполнению любых поставленных задач в любых условиях и обстановке. Мы укомплектованы и обеспечены на 100 %. Готовы противостоять любому противнику.

Григорий Азаренок:

Сразу три новых отряда прошли на этой неделе боевое слаживание. На брестском, гомельском и гродненском направлениях. За год уже пять новых подразделений. Их будет больше. Каждая жмудьская, ляшская и бандеровская скотина, которая спать не может без мыслей о Беларуси, уснет навсегда.