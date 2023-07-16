Николай Бузин: «Именно конфликт в Украине позволил реанимировать НАТО»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Подводим итоги саммита НАТО в Вильнюсе. Хочу напомнить, что в Пентагоне над входом в помещение заседания объединенного комитета начальников штабов помещена надпись: «Планирование – это все, планы – ничто». Саммит Организации североатлантического договора в Вильнюсе в каких-то 200 километрах отсюда подтвердил, что американцы твердо следуют этому правилу. В столице Литвы много грозили, обещали, разрушали надежды и планы тех, кто рискнул строить их без согласования с Вашингтоном. НАТО окрепло от конфликта в Украине?

Юрий Дудкин, украинский военный аналитик:

НАТО как было, так и осталось. Но только без Украины, потому как уже на протяжении десятилетий, я не побоюсь этого слова, дальше обещаний Украину в НАТО не принимают и никогда не примут. Надежда Сасс:

И результаты саммита – тому подтверждение. Юрий Дудкин:

Даже такой опытный по сравнению с этим коверным петрушкой Зеленским политик Порошенко, дипломат, между прочим, никак не смог за период своего президентства привлечь и упомянуть Украину как члена НАТО. И убедить натовцев в том, что она должна быть в НАТО. Поэтому у господина Зеленского нет вообще никаких шансов, а тем более члены Североатлантического альянса понимают прекрасно, что, становясь членом блока НАТО, Украина в первую очередь ввергнет этот блок в широкомасштабную и полномасштабную войну в Европе.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

НАТО стало крепче. У них появился дополнительный ресурс для решения собственных задач чужими руками. И второй момент: что бы мы там ни говорили, как бы ни рассказывали, что оно сыпется (и об этом шла речь несколько лет назад, к этому все и шло), и сегодня мы разговаривали бы о том, что НАТО потихонечку завершает свое существование, но именно конфликт в Украине позволил реанимировать НАТО. Позволил создать не только образ врага, но реально восстановить дух холодной войны и перевести ее в горячую фазу.

Надежда Сасс:

Сами и создали антагониста. На экране карта – этапы расширения НАТО. Николай Бузин:

Все шло на наших глазах, начиная с 1999 года, поэтапно сначала Советский Союз в 1982 году, потом Россию обманывали. Убеждали в том, что все это расширение ничем им не угрожает.