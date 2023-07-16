Украина вступит в НАТО, если победит в СВО. Вот почему выдвинуты такие условия

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ : Думаю, многие заметили, что какая-то отчужденность, отстраненность в лице Зеленского присутствовала, атмосфера была соответствующая, потому что западный мир исключительно в своих интересах использует Украину. В прагматичных интересах. И для украинцев это огромная трагедия. Есть еще шанс опомниться, он есть всегда. Глядя на фото, тем Зеленский и прекрасен как актер, что по его выражению лица на фотографиях все ясно. Как тут не вспомнить отрывок из бессмертного творчества Петрова: «Великий комбинатор никак не мог понять, что сопротивление бесполезно. Игрок, ухвативший на рассвете счастливую талию и удивлявший весь стол, неожиданно в десять минут спустил все забежавшему мимоходом, из любопытства, молодому человеку. И уже не сидит он, бледный и торжествующий, и уже не толкутся вокруг него марафоны, выклянчивая мелочь на счастье. Домой он пойдет пешком». Наверное, таков вывод сего действа.

Юрий Дудкин, украинский военный аналитик:

Да, я бы хотел обратить внимание, касаясь вопроса укрепления НАТО, что никакого укрепления (все-таки настаиваю на этом тезисе) не произошло и не произойдет. Во-первых, в военно-техническом отношении, подчеркиваю, войск НАТО не существует. Существуют войска стран, которых входят в этот блок. В первую очередь это американские войска, которые находятся в Европе. Именно из Вашингтона финансируется блок НАТО на 2/3. 2/3 – это американские деньги в блоке НАТО. Во-вторых, все призывы к тому, что мы все-таки примем в блок НАТО Украину, основываются на том, что Украина по замыслам американцев стала антиРоссией. Только лишь на этом основании происходят эти издевательства и над Зеленским, и над украинским народом в целом.

Я еще одну вещь хочу заметить, что почему-то все говорят о Зеленском как об уже состоявшемся диктаторе. Вы же поймите, что в Украине не существует оппозиции. Вообще никакой: ни правой, ни левой, ни левоцентристской – никакой. Это первое. Второе: в Украине еще существуют те ячейки «Другой Украины», а «Другая Украина» – это общепризнанная общественная организация под руководством Виктора Медведчука, которая ведет разъяснительную работу среди украинского народа по поводу того, нужно ли Украине НАТО, потому что никакого референдума Зеленский по этому вопросу не проводил и не собирается проводить. И именно сегодня «Другая Украина» пытается украинскому народу дать понять через идеологические месседжи, что это Украине не нужно, это ее развал, упадок.