«Всегда был миротворцем по Украине». Почему Лукашенко – единственный политик, который до конца сохраняет свою линию?

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсуждаем информационный террор против Беларуси и правду в интернете. В гостях генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко и помощник Главы Чеченской Республики, министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Если говорить касательно Послания нашего Президента о мирных инициативах, то понятен шум Запада и Украины. Но абсолютно непонятен шум из России. Как никому россиянам надо понимать и тем политикам, что Президент всегда был миротворцем в позиции по Украине, с 2014 года, с Минских соглашений. И здесь нет ничего сверхъестественного, и не надо тут сильно напрягаться некоторым политикам оттого, что якобы наш Президент примеряет некую миротворческую позицию. Нет, она была, есть и останется. Он и остался тем единственным политиком, который до конца сохраняет свою линию. И год назад, при начале СВО, он организовывал встречу и переговорный процесс на территории Республики Беларусь по мирному урегулированию той ситуации, которая произошла в Украине. Мы последовательно это все делаем вместе с нашим лидером.