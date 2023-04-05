Гендиректор СТВ о Президенте: с таким лидером можно пройти все трудности

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсуждаем информационный террор против Беларуси и правду в интернете. В гостях генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко и помощник Главы Чеченской Республики, министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы все преодолеем. Это действительно наш лозунг последнего года. А что касается Беларуси и последних 2,5 лет с 2020 года… Казалось бы, какие вызовы перед нами стояли! А все преодолеем, как сказал глава государства.