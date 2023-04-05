Гендиректор СТВ о Президенте: с таким лидером можно пройти все трудности

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсуждаем информационный террор против Беларуси и правду в интернете. В гостях генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко и помощник Главы Чеченской Республики, министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы все преодолеем. Это действительно наш лозунг последнего года. А что касается Беларуси и последних 2,5 лет с 2020 года… Казалось бы, какие вызовы перед нами стояли! А все преодолеем, как сказал глава государства.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Я бы сказал, это было чуть раньше. Во время ситуации с ковидом наш Президент не пошел на поводу коллективного Запада, а мы пошли своим путем. Мы не останавливали заводы, нашу социалку, мы не запирались в квартирах. Мы делали экономику. С таким лидером можно пройти все эти трудности, потому что он предвидел все эти нюансы. Мы не паниковали. И сделали все, что сделали. Сегодня санкции, которые против нас вводят в очередной раз, – мы настолько к ним привыкли, что уже не обращаем внимания. Мы работаем и делаем свое дело.