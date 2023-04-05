Александр Осенко: «Наш Президент сохранил ту уникальную промышленность, которая была в Беларуси»

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим информационный террор против Беларуси и правду в интернете. В гостях генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко и помощник Главы Чеченской Республики, министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Наш Президент сохранил ту уникальную промышленность, которая была в Беларуси. А Беларуси славилась в Советском Союзе как высокотехнологичное сборочное производство, поэтому да, у нас сохранилась микроэлектроника. Понятно, она, может, не в том мировом тренде, как это в Южной Корее и Японии, но наши специалисты довольно высокотехнологичны, поэтому сейчас время возможностей. Все эти санкции только дают повод, чтобы нам развивать собственное, продолжать развивать те наработки, которые уже есть. Я уверен, что у нас все в этом плане получится. Да, может, это займет некоторое время, как говорит Президент, но это даст нам возможность внутренне развиться, высокотехнологично развиться. Впоследствии не все те вещи нам понадобятся, к которым мы привыкли по импортозамещению.