«Надо уже определяться». В чём заключается лицемерие Запада? Объяснил Александр Осенко

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Если говорить про ЕС, то он тоже заложник ситуации, а от тех санкций, которые были проведены против России и Беларуси, страдает тот же народ Евросоюза. Не чиновники ЕС, которые, по моему мнению, 100 % на этом зарабатывают деньги, имеют какие-то бонусы, а страдают рядовые жители. Да, это энергоносители, а от этого пляшет и сельское хозяйство. Мы видим на протяжении всего года, какие у них происходят забастовки. И на это реагируют по-своему. Причем если брать те же протесты во Франции, то получается, когда у них начали говорить про пенсионный возраст, то Макрон направляет туда полицию со слезоточивым газом, с водометами. И получается, что когда это ему надо, то это все хорошо, а в 2020 году он поддерживал наших протестующих. Так надо уже определяться. Я понимаю, что это двойные стандарты, но это настолько явно, что уже просто смешно.

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