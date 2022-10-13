Лукашенко в Казахстане: «Цепь конфликтов, потрясшая Старый Свет, уже докатилась и до Азии»

Настало время Азии. 13 октября Президент активно заявил о Беларуси на крупнейшем азиатском форуме. В Астане состоялся саммит СВМДА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Незнакомый для белорусов международный форум – Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии – объединяет государства Азии, а это миллиарды людей.

Решения Хельсинки, Будапештский меморандум обещали перезагрузку международных отношений. Все охотно поверили в новую модель глобальной безопасности. Поверили, в мире резко сократилось количество ядерных стран, но спокойнее от этого не стало. Как только инструмент сдерживания был ликвидирован, началось. Победное шествие цветных революций остановилось на проспектах Минска. Президент говорит, чтобы весь мир услышал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь была одной из стран на постсоветском пространстве, которые добровольно отказались от обладания ядерным оружием. И что мы получили взамен? Заверения вместо реальных международно-правовых гарантий, пустые, ничем не подкрепленные декларации вроде Будапештского меморандума, бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию в спокойной трудолюбивой Беларуси, а в 2020 году зарубежные кураторы практически открыто управляли мятежом.

Такой же сценарий ранее был апробирован и в Украине. К чему все привело – мы видим. К счастью, в 2022 году нам удалось сохранить мир на этой земле – в Казахстане. Каким образом практика организации государственных переворотов в других странах и диктат санкционного наказания государств, сумевших ответить на этот вызов, вписываются в нормы международного права? Таким вопросом уже даже никто не задается. Наш ответ должен быть однозначным: это недопустимо и несет в себе риски разжигания третьей мировой войны, в которой победителей не будет.

Задуматься должны все, поскольку ситуация в области безопасности катастрофически ухудшается не только в Европе, но и во всем мире. Цепь конфликтов, потрясшая Старый Свет, уже докатилась и до Азии. Причем западные страны, предлагающие свои миротворческие услуги, на деле только подливают масла в огонь и не заинтересованы в деэскалации. Их цель – всех рассорить, разделить, получить неконтролируемый доступ к рынкам и ресурсам.

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