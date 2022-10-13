Макей: ООН не справляется с теми функциями, которые на неё возложены

Порой без перевода было понятно, кто кого поддерживает. Предложение Путина Западу: разблокировать счета Афганистана и возместить нанесенный ущерб. Президент Ирана назвал корень конфликтов на Ближнем Востоке и в Азии. О США как об оккупанте и гегемоне, о НАТО как источнике угроз, о санкциях – как об экономическом терроризме. На европейских площадках такого не скажут. Эрдоган о разрешении конфликта в Украине, обмен пленными и экспорте зерна. Проблемы Европы решают на площадке по поиску безопасности в Азии. Точки силы, похоже, смещаются на Восток.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Я бы не стал сравнивать сейчас уровень эффективности различных региональных и универсальных организаций. Потому что у каждой организации своя сфера компетенций. Конечно, ООН – это универсальная организация, которая должна отвечать за вопросы мира и безопасности на всей планете. Мы откровенно должны сказать, что сейчас, к сожалению, она отстает от динамики развития процессов и не справляется с теми функциями, которые на нее возложены. Шанхайская организация сотрудничества создавалась в первую очередь для укрепления торгово-экономического взаимодействия. Мы заинтересованы в максимальной вовлеченности в работу тех универсальных и региональных организаций, которые принесут пользу для Беларуси. Если мы будем видеть, что это дает нам дивиденды, то мы, конечно, будем активно участвовать.

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