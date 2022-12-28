«У них там вообще культ смерти». Есть ли нацизм в Украине?

Проект « Азаренок. Напрямую ». Вместе с экспертами обсудим коррупцию в частном образовании, задержание Евгения Ливянта, поездку на Донбасс и подведем итоги 2022 года. В гостях политолог Андрей Лазуткин и председатель оргкомитета политической партии «Союз» Сергей Лущ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Западные партнеры считают, что никакого нацизма в Украине нет.

Андрей Лазуткин, политолог:

Там, где и света нет, потому что костры палят, факелы палят.

Григорий Азаренок:

У них там вообще культ смерти: вы сдохните и так далее. Это отличительная черта.