«У них там вообще культ смерти». Есть ли нацизм в Украине?

Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим коррупцию в частном образовании, задержание Евгения Ливянта, поездку на Донбасс и подведем итоги 2022 года. В гостях политолог Андрей Лазуткин и председатель оргкомитета политической партии «Союз» Сергей Лущ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Западные партнеры считают, что никакого нацизма в Украине нет.
Андрей Лазуткин, политолог:
Там, где и света нет, потому что костры палят, факелы палят.
Григорий Азаренок:
У них там вообще культ смерти: вы сдохните и так далее. Это отличительная черта.
Андрей Лазуткин:
Все эти вещи, кстати, с поляками перекликаются, что есть белое европейское население, немного подпорченные украинцы, почти белые, а есть орки, орда, как они называют русских. Это такая темная и безликая сила, которая прет с Востока, и все эти факельные товарищи ее останавливают, сгорают на этих ладьях, попадают в Вальхаллу. То есть они серьезно верят, что мы викинги, если с оружием в руках умрем, то туда. Это новая субкультура. Мы еще с этого смеялись лет 10 назад, но сегодня это возведено на уровень государственной идеологии, потому что раньше это была идеология радикальных групп, футбольных группировок, каких-то отдельных криминальных элементов, а сегодня они у власти.
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