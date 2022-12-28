Межевич: под украинский кризис все стороны спишут все свои проблемы. И если честно, мы тоже

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Сегодняшний выпуск программы является завершающим в цикле программ « САСС уполномочен заявить » на СТВ в 2022 году. И главная наша задача – проанализировать и подвести итоги уходящего года.

Надежда Сасс, СТВ: Был дарящий надежду март 2022 года, когда говорили о возможном подписании перемирия между Украиной и Россией. Но тогда главным застрельщиком, протестующей стороной выступила именно Великобритания. 2022 год был уж слишком ярким, потому как смена элиты, лидеров происходила очень стремительно. Все были убеждены в том, что именно премьер-министр, который в тот момент и был двигателем всего этого военного локомотива, вскоре был сменен Лиз Трасс, теперь Риши Сунак. По факту, политика Великобритании в отношении нынешнего конфликта не изменилась, потому что и глава МИ-6 остался тот же, и многие другие.

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:

Если менять руководителей разведывательного сообщества в таком же темпе, как премьер-министров, то оттуда уволятся все, кто может подходить. В основе текущего военно-политического конфликта лежит необходимость сбросить карты. Бывает, люди играют в карты и никто не хочет их бросить и признать поражение. Но если гаснет свет, падает дом на бок, то для всех появляется удобная возможность, чтобы выйти, в новом месте сесть, пересдать карты и начать игру заново. Под украинский кризис все стороны и даже нейтральные страны спишут все свои проблемы и все задачи. И если честно, мы тоже, потому что просто так прийти к нашему либеральному крылу во власти и сказать «ребята, вы плохие»… А чем мы плохие? А докажите. Докажите, что реформа Гайдара или приватизация является преступной. Такие попытки делались, и не очень убедительный результат. Есть, но не очень. А здесь вся оппозиция, все противники власти автоматически видны.

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