Конфронтация между Россией и Западом никуда не исчезнет. И вот почему

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Сегодняшний выпуск программы является завершающим в цикле программ «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2022 году. И главная наша задача – проанализировать и подвести итоги уходящего года. Надежда Сасс, СТВ:

Важным этапом 2022 год стал именно из-за начала новой холодной войны между Россией и Западом, которая переросла в достаточно яркую, агрессивную конфронтацию.

После нескольких десятилетий попыток России сначала стать частью политического Запада, а затем найти с ним формулу мирного сосуществования отношения между Москвой и Вашингтоном свалились в штопор. Спусковым крючком стало начало боевых действий в Украине, но все предпосылки для противостояния были созданы до этого. Неслучайно США и их союзники пошли на беспрецедентные меры в попытках подрыва экономики России и ее политической изоляции. Такие решения не готовят за неделю.

Евросоюз, который многие десятилетия богател за счет доступа к дешевым российским энергоносителям и выступал в авангарде диалога с ней, в этот раз не просто послушно поддержал Соединенные Штаты, но и стал застрельщиком ряда наиболее радикальных мер. Арест российских активов и средств Центрального банка, блокировка имущества богатых россиян, запрет гражданам России на въезд в ряд стран ЕС, прекращение авиасообщения, разрыв сотрудничества в сфере образования и культуры, попытки исключить русских писателей из университетских программ. Это неполный перечень того, к чему прибегли на Западе. Даже в отношении СССР многие из этих мер не применялись.