Конфронтация между Россией и Западом никуда не исчезнет. И вот почему
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Сегодняшний выпуск программы является завершающим в цикле программ «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2022 году. И главная наша задача – проанализировать и подвести итоги уходящего года.
Надежда Сасс, СТВ:
Важным этапом 2022 год стал именно из-за начала новой холодной войны между Россией и Западом, которая переросла в достаточно яркую, агрессивную конфронтацию.
После нескольких десятилетий попыток России сначала стать частью политического Запада, а затем найти с ним формулу мирного сосуществования отношения между Москвой и Вашингтоном свалились в штопор. Спусковым крючком стало начало боевых действий в Украине, но все предпосылки для противостояния были созданы до этого. Неслучайно США и их союзники пошли на беспрецедентные меры в попытках подрыва экономики России и ее политической изоляции. Такие решения не готовят за неделю.
Евросоюз, который многие десятилетия богател за счет доступа к дешевым российским энергоносителям и выступал в авангарде диалога с ней, в этот раз не просто послушно поддержал Соединенные Штаты, но и стал застрельщиком ряда наиболее радикальных мер. Арест российских активов и средств Центрального банка, блокировка имущества богатых россиян, запрет гражданам России на въезд в ряд стран ЕС, прекращение авиасообщения, разрыв сотрудничества в сфере образования и культуры, попытки исключить русских писателей из университетских программ. Это неполный перечень того, к чему прибегли на Западе. Даже в отношении СССР многие из этих мер не применялись.
В России в свою очередь это расценили как повод к пересмотру существовавшего со времен Петра Великого европоцентричного взгляда на свой исторический путь. Одновременно через массовое бегство на Запад адептов такого курса российское общество в значительной степени очистилось от проводников западных смыслов в культуре, журналистике и бизнесе. Все это будет иметь самые далеко идущие последствия.
В любом случае ясно: конфронтация между Россией и Западом никуда не исчезнет, потому что порождена стремлением первой проводить свой суверенный, во многом неолиберальный курс во внутренней и внешней политике и неготовность второго признавать завершение эпохи либерального мирового порядка.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Межевич: под украинский кризис все стороны спишут все свои проблемы. И если честно, мы тоже
Отношения США и Китая – новая холодная война. Как происходил переход к открытому соперничеству?
Глобальные неприятности называют чёрным лебедем. Визит Пелоси на Тайвань подходит под определение?