«Это действительно было трогательно». Как белорус смог растопить сердца жителей Донбасса мёдом?

Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим коррупцию в частном образовании, задержание Евгения Ливянта, поездку на Донбасс и подведем итоги 2022 года. В гостях политолог Андрей Лазуткин и председатель оргкомитета политической партии «Союз» Сергей Лущ.

Григорий Азаренок, СТВ:

На прошлой неделе белорусы отправились на территорию ЛНР, ДНР, освобожденных территорий, чтобы помочь этим людям кто как сможет. На связи со студией Сергей Сергеевич Лущ, общественный деятель. Уникальная история с медом – это очень интересный, любопытный посыл. Расскажите, пожалуйста.