«Это действительно было трогательно». Как белорус смог растопить сердца жителей Донбасса мёдом?

Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим коррупцию в частном образовании, задержание Евгения Ливянта, поездку на Донбасс и подведем итоги 2022 года. В гостях политолог Андрей Лазуткин и председатель оргкомитета политической партии «Союз» Сергей Лущ.
Григорий Азаренок, СТВ:
На прошлой неделе белорусы отправились на территорию ЛНР, ДНР, освобожденных территорий, чтобы помочь этим людям кто как сможет. На связи со студией Сергей Сергеевич Лущ, общественный деятель. Уникальная история с медом – это очень интересный, любопытный посыл. Расскажите, пожалуйста.
Сергей Лущ, общественный деятель:
Мы объявили сбор медикаментов, посещая республиканскую больницу в Луганске, где это нужно раненым, потом Мелитополь – передача в госпитали, в приход православный, который работает в том числе с передовой. Мужчина приехал из Витебска и говорит: знаете, в медикаментах не разбираюсь, но мед мой, с моей пасеки, пожалуйста, передайте людям на передовой. И это действительно было трогательно. Нам где-то сейчас кажется, что это банально: ну, пошел в магазин и купил мед. Нет. Там мед совершенно другую ценность представляет. Мы видели, насколько была теплая, искренняя реакция простых людей: ой, мед из Беларуси! Мы везем мед в Запорожье, в Запорожскую область, где меда много, но это было какое-то символическое значение, потому что мед – это тоже созидание, труд. Это то, что несет наша цивилизация, то, что заложено глубоко в фундаменте белорусского народа: мир, созидание, добро.
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